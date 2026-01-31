Pagan miles de euros por un sello de las SS: el oscuro negocio de los recuerdos del Holocausto que nadie puede frenar

El negocio del terror: cartas y fotos de prisioneros del Holocausto de oferta en Ebay. Según informa el diario alemán Tagesschau, las pruebas documentales y fotográficas del mayor asesinato del siglo XX se pueden encontrar a buen precio en algunas plataformas de ventas online. Seis millones de personas murieron consecuencia del genocidio nazi.

"En algunos casos, esas fotos fueron tomadas por miembros de los guardias de las SS para entregarlas a sus superiores", explica Jens Christian Wagner, director de la Fundación Memoriales Buchenwald y Mittelbau-Dora, en declaraciones recogidas por el medio de comunicación. Lleva años estudiando el comercio de estas fotografías y asegura que hay algunos álbumes que fueron creados para que el propio Adolf Hitler "presumiera de sus actos asesinos. Como un trofeo para él".

Según el director del recinto conmemorativo, "obviamente" existe un mercado para estos documentos y para personas "que, por la razón que sea, consideren deseable adquirir algo por miles de euros o dólares con un sello de las SS de Auschwitz". Wagner sospecha que estas personas podrían apoyar la ideología nazi.

Wagner este realmente sorprendido por la difusión de estas imágenes en el comercio por internet. "¡Da realmente miedo las fotos que hay!" Se puede ver en el pie de foto: "allí intentan ganarse a la audiencia correspondiente con la palabra 'judío'", explica el experto.

Tal y como reza la publicación, estas imágenes son principalmente ofrecidas por vendedores comerciales. Una de ellas es la "Casa de la Historia". Detrás se encuentra el regente de una tienda militar en Baja Sajonia, donde vende fotografías, medallas, uniformes y armas. Muchos de sus productos pertenecen a la época del fascismo. "Se ofrecen y exhiben abiertamente símbolos anticonstitucionales como esvásticas".

La Fiscalía investiga su tienda

La revista de investigación MDR Investigativ abordó la tienda anteriormente mencionada hace unos meses para determinar porque su dueño vendía tales tipos de artículos. El propietario no quiso ofrecer declaraciones, así que decidió denunciar el caso ante la Fiscalía alemana. "Hemos puesto en marcha un proceso de investigación y estamos comprobando si hay indicios de un delito", respondieron entonces los magistrados encargados.

Por su parte, la página web de Ebay asegura que su política prohíbe terminantemente la venta de estas fotografías. "En eBay, el comercio de objetos de víctimas del Holocausto y fotos de la era nacionalsocialista que muestran a personas en situaciones degradantes expresamente prohibidas", asegura en un comunicado remitido a la revista de investigación. No obstante, muchos vendedores tienen a la venta este tipo de productos.

Los familiares están horrorizados

MDR Investigative ha conversado con la familia de Henryk Wroblewsky, fallecido en 2011 y superviviente de Auschwitz. Una carta de su puño y letra se ofrece en la plataforma por 250 dólares (210 euros). "Para mí personalmente, como nieta de Henryk, que fue prisionero de un campo de concentración y escribió esta carta a su padre durante su encarcelamiento, este caso es un escándalo absoluto", explica su nieta. Ella piensa que esos documentos deberían ser devueltos a familiares o conservados en memoriales. Su nuera lo considera como una "profanación".