Tiene 23 años, conduce autobuses y gana hasta 3.000 euros al mes: "El que quiere trabajar, trabaja"

Tiene 23 años, conduce autobuses e ingresa más de 3.000 euros al mes. Se trata de Josep, que en declaraciones en el pódcast Rutas de Éxito, cuenta cómo es su vida como profesional juvenil. "Yo en mi situación, me siento muy bien y no le envidio a nadie que esté estudiando una carrera" asegura el joven en una entrevista que ha alcanzado más de 2.200 visualizaciones.

El mismo se presenta como "chófer de autocar". "Hago principalmente servicios escolares, empresas y demás. De momento, es lo que hago. Pero de cara a primavera voy a llevar a viajes turísticos". Lleva 5 meses en la profesión, después de trabajar como camionero, y dice que está en proceso de adaptación y que está aprendiendo.

"Es una cosa que pienso mucho, y con mi círculo de amigos que también lleva un tiempo trabajando y demás, hay cierta ventaja a llevar un tiempo trabajando". "Cada uno tiene su situación. No voy a criticar a la gente que está haciendo una carrera".

"Hay trabajo a patadas"

Al ser preguntado por los motivos que le llevaron a su profesión y no a estudiar un grado universitario, asegura que fue por "inseguridad". "No me puedo meter en algo que me guste, que vaya a sacar pasta y que me llene. El tema de los deportes me gustaba, pero no le veía futuro", cuenta.

En cuanto al paro juvenil, asegura que "el que quiere trabajar, trabaja". "Ahora trabajo hay a patadas", asegura. "Si el joven no trabaja es porque no quiere o porque esté haciendo otras cosas", relata. "Ahora no hay excusas de no hay trabajo".

Aun así, opina que "no está bien la cosa en cuanto a cómo se está pagando, ni a independizarse y temas relacionados con un futuro". Por ello recomienda empezar a trabajar "antes de que sea tarde": "Es que te plantas a los 25 o 30 años sin tener nada, por así decirlo". Aunque incide en que "no hay excusa" para trabajar. "El que quiere puede".

