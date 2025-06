Carlos Boyero habla así de contundente sobre Javier Bardem 

El crítico de cine Carlos Boyero se ha pronunciado en unos términos tan rotundos como positivos sobre el actor Javier Bardem al hilo del estreno de su último trabajo, F1: la película.

"El otro día, un amigo mío actor hablando de Bardem me dijo: 'Es tan bueno que cuando interpreta a gente normal también te lo crees'. Quiero decir, sus papeles más aclamados no eran normal, era el asesino de No es país para viejos o de la película de Amenábar, Ramón San Pedro", ha señalado Boyero en La Ventana de la Cadena Ser.

"Aquí interpreta a un tipo normal. Y está muy sobrio y muy bien. Al dueño de una escudería muy angustiado, porque es que aquí se debe de mover una cantidad de dinero impresionante, y que trata de recuperar a su antiguo amigo, que es el personaje, el piloto, Brad Pitt", cuenta el crítico.

"Y Javier pues hace de normal. Y lo hace muy bien. Es que es imposible que este tío esté mal. Es que es tan bueno, tan bueno, que te sirve tanto para papeles normales como para histriónicos", ha repetido Boyero.

Sobre la película en sí, el experto ha señalado: "La vi entera. No se quedará incrustada en mi memoria, pero me imagino que la disfrutará un público muy amplio. Me recuerda a otra de coches, las 24 horas de Le Mans, con Steve McQueen. A los que les gusten mucho los coches y las carreras van a pasar dos horas y media encantados".