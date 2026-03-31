Céline Dion confirma su vuelta a los escenarios con un imponente juego de luces en la Torre Eiffel

Era un secreto a voces después de que la semana pasada aparecieran carteles con las frases de sus canciones y lo confirmaran varios medios franceses, pero Céline Dion ha confirmado de manera imponente su regreso a los escenarios.

La artista fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida en 2022 y desde entonces solo había actuado en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París en julio de 2024, después de cancelar la gira europea que tenía prevista para 2023. En la capital francesa Dion dejó una actuación memorable en la Torre Eiffel y, precisamente en el emblemático monumento ha anunciado por todo lo alto su regreso.

Con una cuenta atrás, un trabajado juego de luces y algunas de sus canciones como hilo musical, la artista canadiense ha dejado claro que está de vuelta y de celebración. "Os he echado mucho de menos. Este año voy a tener el mejor regalo de cumpleaños: actuar en París", compartió Dion en su perfil de Instagram.

La cantante dará diez conciertos en París, concretamente en La Défense Arena, entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre de 2026. Serán, en palabras de la cantante "diez shows inolvidables" para los que la artista se siente "muy feliz y muy preparada".

"Quiero que sepáis que estoy bien. Me siento bien para cantar, para bailar... Estos años he notado vuestro apoyo, amabilidad, amor...En estos tiempos difíciles habéis estado para mí", añadió la cantante en el vídeo publicado en sus redes sociales.

Los fans de Dion que quieran a acudir a algunos de estos conciertos pueden registrarse en su web hasta el 2 de abril para tener acceso a la preventa del 7 de abril a las 10 de la mañana. No será la única preventa ya que el recinto cuenta con una venta anticipada a la que también se puede acceder bajo registro hasta el 2 de abril. Esta preventa se celebrará el 9 de abril a las 10 de la mañana.

Habrá una última oportunidad para intentar conseguir entradas: será en la venta general que se producirá el viernes 10 de abril a las 10 de la mañana.