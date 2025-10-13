Charli XCX aparece por sorpresa en 'Saturday Night Live' y muchos ven una pulla directa a Taylor Swift

Desde la publicación de The Life of a Showgirl el pasado 3 de octubre, buena parte de los comentarios en redes sociales sobre el disco de Taylor Swift se han centrado en Actually Romantic, la canción en la que supuestamente lanza una (o varias) pullas a Charli XCX.

"Me llamaste Barbie aburrida cuando la cocaína te hizo despotricar" o "Chocaste los cinco con mi ex y luego dijiste que te alegraba que me hubiera ignorado. Me escribió una canción diciendo que te enferma ver mi cara" son algunos de los versos de esta canción de la artista.

Este diss track vendría a raíz de Sympathy is a knife, en el que Charli XCX habla de una artista que la hacía sentir insegura y donde muchos vieron que se hablaba de Swift. Esto provocó las críticas de las swifties, incluso en sus conciertos, aunque Charli XCX salió rápidamente a desmentir.

Para seguir con esta ida y venida de indirectas, este sábado Charli XCX apareció por sorpresa en Saturday Night Live durante la actuación del cantante estadounidense Role Model. Cuando este interpretaba la canción Sally, When the Wine Runs Out, hizo un llamado "¿Dónde está mi Sally esta noche?" y Charli apareció atravesando por sorpresa las puertas del granero montado en el escenario.

Hasta ahí todo normal, ya que en el papel de Sally han acompañado al artista numerosos rostros conocidos como Hillary Duff o Troye Sivan, pero lo que más llamó la atención fue la camiseta que lucía la cantante, donde se podía leer "Max's Kansas City", lo que muchos vieron como una indirecta a Swift por el equipo de fútbol americano donde juega su prometido Travis Kelce, los Kansas City Chiefs. De hecho, este domingo acudió al campo a apoyarle durante un partido.

No obstante, el propio Role Model había lucido esa camiseta en las promociones previas del late show ya que su último álbum, lanzado en julio de 2024, se titula Kansas Anymore. Por lo que, cualquier teoría es válida.

Swift se pronunció levemente en una entrevista con Amazon Music sobre esta canción, donde aclaró que Actually Romantic iba "sobre darte cuenta de que alguien más ha tenido una relación unilateral y adversa contigo de la que no sabías nada".