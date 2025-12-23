Trump sugiere a Maduro que sería "inteligente" dejar el poder y va a por Petro: "más le vale andarse con cuidado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado esta noche una nueva “clase Trump” de acorazados de la Marina, describiéndolos como naves de combate superiores para reemplazar una flota estadounidense "vieja, cansada y obsoleta". "Van a ayudar a mantener la supremacía militar de Estados Unidos, a revivir la industria de construcción naval nacional y a infundir temor en los enemigos de nuestro país en todo el mundo", dijo el republicano desde la biblioteca de Mar-a-Lago.

Más allá del narcisismo que constata, el contexto no es inocente: muestra los dientes, o sea, los barcos, en un momento en el que ha decidido recuperar la doctrina Monroe en América Latina, cuando asedia el Caribe y el Pacífico en busca, supuestamente, de narcotraficantes. Un asedio que, con los días, se ha extendido a las claras al petróleo y que escala en tensión -verbal y real- cada día. Esta misma noche, en la misma intervención sobre su gloriosa Armada, Trump ha sacado de nuevo su asertividad hostil contra dos presidentes: el venezolano Nicolás Maduro y el colombiano Gustavo Petro.

Al chavista le ha dicho que sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió de que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga. Al ser preguntado en la rueda de prensa posterior a su anuncio sobre si la estrategia de Washington es derrocar a Maduro, Trump respondió: "Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos"

Al ser cuestionado sobre por qué el venezolano debería tomarse en serio la amenaza de que EEUU atacaría "pronto" dentro del territorio venezolano, Trump advirtió de que habría consecuencias si el mandatario venezolano "se hace el duro". "Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo", declaró.

El magnate reiteró, sin presentar pruebas, su acusación de que el Gobierno de Maduro está inundando su país de drogas y criminales provenientes de las cárceles venezolanas.

Sus declaraciones se producen en medio del incremento de la tensión con Caracas por la orden de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense. En la rueda de prensa, Trump dijo que EEUU se quedará con los 1,9 millones de barriles de petróleo del buque confiscado el pasado 10 de diciembre. "Nos lo quedaremos. Puede que nos lo quedemos, lo vendamos o lo mantengamos en nuestras reservas estratégicas. Nos lo quedaremos y los buques también". También, afirmó que ha hablado con compañías petroleras estadounidenses sobre Venezuela, aunque no dio más detalles al respecto.

Hasta ahora, el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los "derechos petroleros" de las empresas estadounidenses, pero no habla abiertamente de deponer a Maduro.

EEUU afirmó el domingo que mantiene una "persecución activa" para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas, luego de que Trump anunciara un bloqueo a la entrada y salida de Venezuela de todos los buques sancionados.

Una persona disfrazada de pirata y sobre una motocicleta, durante una caravana de apoyo a Nicolás Maduro y de condena a Donald Trump, el 22 de diciembre de 2025, en Caracas. Ronald Pena R. / EFE

Maduro, que tampoco se calla, ha emplazado a su homólogo estadounidense, a "atender los temas de su país", considerando que "le iría mejor". "Un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países. Imagínate que yo perdiera mi tiempo, en vez de ser presidente de Venezuela, pensando en meterme con otros países, en buscarle problemas y líos a otros países, en querer gobernar el mundo. Lo estaría haciendo muy mal. Estaría mal", ha declarado durante un acto en Caracas, retransmitido por la cadena estatal VTV.

El dirigente ha defendido que "uno tiene que concentrarse a gobernar su país, a atender los problemas de su país, y convocar todas las fuerzas económicas, sociales, todas las fuerzas vivas de un país para producir, que es lo que hemos hecho, con un plan".

Maduro se ha manifestado asimismo sobre la salida, en la víspera, de un petrolero de la compañía estadounidense Chevron: "Cuando firmamos un contrato de acuerdo a la Constitución, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron".

Suma y sigue

El bloqueo petrolero fue ordenado tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el Gobierno de Maduro, a quien acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Por su parte, Maduro ha acusado a Estados Unidos de piratería por la incautación de buques con crudo venezolano y ha anunciado acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La organización internacional analizará la crisis hoy, martes, en una reunión especial.

Pero mientras eso ocurre, los ataques de EEUU a barcos que supuestamente llevan droga no se detienen. Hasta ahora, no ha aportado pruebas de que así sea, por lo que la oposición demócrata y destacadas ONG internacionales alertan de que se podrían estar llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales al matar a personas que van en los botes y que nadie sabe si son narcos y, de serlo, no han sido detenidos y sometidos a un juicio justo.

Esta misma madrugada, Washington destruyó una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico, matando a una persona que iba a bordo, en una ruta del Pacífico Oriental. La embarcación fue calificada por el Comando Sur de EEUU como "de bajo perfil" y fue destruida en aguas internacionales, al tiempo que informó sobre la muerte de una persona producto del ataque.

Estados Unidos ha destruido más de 30 lanchas durante operativos similares al de hoy, en hechos que han dejado más de un centenar de asesinados, de los que no se ha entregado identidades o especificado la cantidad de narcóticos que los buques supuestamente transportaban.

Petro, calienta que sales

En su alocución de esta noche, Trump también ha cargado contra el país vecino con Venezuela, la Colombia que mira a ese Pacífico del último ataque. En concreto, ha definido a su presidente, el izquierdista Petro, como "un alborotador" y le advirtió que "más le vale andarse con cuidado", en lo que supone una nueva subida de tono en el choque que se traen a raíz de esta supuesta lucha contra el narco de la potencia del norte.

"Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado", explicó el magnate inmobiliario durante el evento. El republicano volvió a insistir en que Colombia tiene tres fábricas de cocaína que luego se envía a EEUU. "Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido", afirmó. Llegó a decir que Petro es un "líder del narcotráfico" que fomenta la producción de cocaína en su país.