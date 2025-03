Claves de 'Adolescencia', la serie de Netflix que en Reino Unido piden poner en los institutos

"Desgarradora, cruda y con actuaciones asombrosas", señala Variety, mientras que The Guardian lo eleva a "lo más cercano a la perfección televisiva en décadas" y The Times lo califica como "un drama excepcional". La miniserie de Netflix Adolescencia solo tiene cuatro capítulos pero ha logrado triunfar entre la crítica y alzarse en el primer puesto de la plataforma nada menos que en 71 países, entre ellos España, Reino Unido, Francia, EEUU, Finlandia, Portugal, Argentina, Bolivia o Brasil y un 98% de aprobación en Rotten Tomatoes, una cifra inédita para una ficción de Netflix.

Este drama creado y dirigido por Jack Thorne poco tiene que ver con una serie adolescente al uso, en él se trata de averiguar las causas del crimen a una joven por el que se acusa a Jamie (Owen Cooper), un compañero de instituto de 13 años que es detenido como principal sospechoso del asesinato.

La angustiosa producción aborda todo el proceso de detención del menor, así como la toma de declaraciones y pruebas, el papel de la familia —especialmente de su padre, Eddie, encarnado por Stephen Graham—, el rol de los agentes de policía, del abogado y los psicólogos que le acompañan y del ambiente del instituto.

Cada capítulo, de una hora de duración, está grabado de forma trepidante en un único plano secuencia con encuadres e interpretaciones desgarradoras que hacen que sea difícil de digerir.

Más allá de ser una mera serie policiaca, la importancia de Adolescencia trasciende por el papel que juega la masculinidad tóxica, la manosfera, el acoso y las redes sociales. Todo ello genera un caldo de cultivo perfecto para los adolescentes ante una mirada externa, ajena y atónita de sus progenitores y de unos profesores completamente desbordados ante las actitudes de los jóvenes dentro y fuera de las aulas.

La serie ha llegado incluso a ser recomendada por el primer ministro británico, Keir Starmer, quien reveló en el Parlamento británico que la estaba viendo con su familia y que debería ser llevada tanto a la cámara como a los institutos. "En casa estamos viendo Adolescencia. Tengo un chico de 16 años y una chica de 14, y es un drama muy bueno para ver", comenzó diciendo.

"Esta violencia ejercida por hombres jóvenes, influenciados por lo que ven en internet, es un problema real. Es aborrecible y tenemos que afrontarlo", enfatizó. Además, Starmer respondió que apoyaría la propuesta planteada por la diputada laborista Anneliese Midgley sobre una campaña para proyectarla en escuelas y en el parlamento para "contrarrestar la misoginia tóxica desde temprano” y "proporcionar a los jóvenes los modelos a seguir que merecen"

Esta propuesta había llegado también por parte del coguionista de la serie, Jack Thorne, quien declaró en el programa Newsnight de la BBC que le gustaría que la serie "genere debate y provoque cambios" así como que se proyectara en centros educativos y políticos, recalcando que si no se actúa este problema "solo va a empeorar".

La manosfera y la misoginia entre los menores, un problema cada vez mayor y con influencias reales

Las palabras incels, manosfera, el 80/20, la red pill, el machismo e incluso Andrew Tate [influencer misógino acusado de tráfico de personas y abuso sexual] inundan la producción de Netflix —a pesar de que el protagonista asegura sentir rechazo por lo que representa todo el contenido incel— . Precisamente, parte de su éxito y el efecto que ha generado se debe en buena parte a eso: a presentar un fenómeno del que muchos progenitores no son conscientes y que está en el día a día de los adolescentes.

Según el Informe HOPE no odio de 2020, la manosfera influye en las creencias de los más jóvenes sobre el feminismo. “Los niños repiten los puntos de conversación de la manosfera en la escuela e incluso acosan a las maestras”, apuntan. “El informe encontró que el 50% de los hombres jóvenes de entre 16 y 24 años cree que el feminismo dificulta que los hombres tengan éxito”, añaden.

Muchas veces, buena parte de este comportamiento se disfraza de "bromas", sexualización de mujeres o de meme, algo de lo que alertó en un reportaje en El HuffPost la socióloga experta en manosfera Elisa García-Mingo.

"La manosfera está promoviendo culturas tóxicas como todo este ambiente del odio, un ambiente troll mal entendido, que trasciende el troleo más divertido, irreverente o bizarro y es abiertamente violento, están contribuyendo a que estas tecnoculturas tóxicas tengan el impacto que internet sea un sitio muy hostil para las mujeres", detalló.

En la serie se muestra cómo a través de simples emojis, los adolescentes entienden los códigos de las comunidades misóginas como la red pill o el concepto 80/20 —por el que según los miembros de estas comunidades el 80% de las mujeres se sienten atraídas por el 20% de hombres—, que el protagonista Jamie sí asegura compartir.

Todo ello sustentado por las inseguridades y baja autoestima de los adolescentes protagonistas, quienes en su mayoría se consideran inferiores, "feos", incluso han sido víctimas de bullying y se encuentran continuamente en busca de aprobación por la comunidad.

Graham y Cooper durante el interrogatorio del primer capítulo de 'Adolescencia'. Netflix

Aunque no hay un caso que la ficción refleje al 100%, el director de la serie Phillip Baratini sí que aseguró haber tomado inspiración de una noticia de Reino Unido. "Hubo este incidente en el que un chaval había [supuestamente] apuñalado a una chica", dijo al blog Tudum de Netflix. "Me quedé impactado, porque me dejó pensando: '¿qué está pasando? ¿qué le pasa a la sociedad actual para que un niño apuñale a una niña hasta la muerte? ¿qué es lo que lo lleva a hacer eso?", recordó.

Aunque no haya un caso concreto, Baratini aseguró que se trata de una tendencia cada vez más frecuente y los datos de Reino Unido lo reflejan: el 83% de los jóvenes entre 13 y 19 años asesinados entre el 2023 y el 2024 murieron por un ataque con arma blanca y muchos de los asesinos fueron también menores de edad.

La manosfera o cómo el machismo quiere derribar en la red los logros del feminismo Los mensajes de odio que se transmiten en este ambiente y mediante estos canales dificultan el activismo feminista.

Owen Cooper, como estrella revelación y un Stephen Graham que ha conquistado a la crítica

El joven Owen Cooper ha sido para muchos la gran revelación de la ficción. Se trata de su primer papel, grabó la serie hace un año cuando tenía solo 14 años y carecía de total experiencia como actor sin haber intervenido siquiera en ningún teatro escolar relevante. "Antes de esto, literalmente no había hecho nada. Solo empecé a querer actuar hace un par de años. No fue hace mucho. Crecí queriendo ser futbolista. No sé qué fue lo que me llevó a querer actuar, pero simplemente quería hacerlo. Así que tomé clases y me gustó", aseguró Cooper a Variety.

Esta revelación ha sido muy aplaudida por el público, pero también por su director. "Hay actores que ensayan durante años y, aun así, son incapaces de alcanzar el magisterio de Cooper", destacó Baratini en una entrevista con Variety.

De hecho, el primer capítulo que rodó es el tercero de la ficción, grabado como todos en un magistral plano secuencia y para el que tuvo que hacer 13 tomas. En él, Jamie se enfrenta al cuestionario de una psicóloga forense, encarnada por Erin Doherty, con un encuadre que parece dejarnos encerrados junto a ellos y en el que Cooper demostró su valía también en la improvisación.

Tras un bostezo del joven actor en esta escena, Doherty improvisó y le preguntó: "¿Te estoy aburriendo?”, provocando una reacción inesperada en su compañero de reparto. "Me tomó por sorpresa y me hizo sonreír porque no lo esperaba en absoluto. Fue increíble", destacó el actor, que ha agradecido el trabajo y el apoyo del elenco más veterano.

Fotograma del tercer capítulo de 'Adolescencia' en Netflix. Netflix

Tal es el talento de Cooper, que ya tiene su próximo proyecto: la adaptación de Cumbres Borrascosas dirigida por Emerald Fennell (Saltburn, Una joven prometedora), donde encarnará a un joven Heathcliff y compartirá reparto con Margot Robbie y Jacob Elordi.

El padre de Cooper en la ficción, el experimentado actor Stephen Graham, que ha participado en This is England o Hierve entre otros muchos proyectos y participa como coguionista y productor de la serie, también ha recibido numerosos halagos de la crítica por su desgarradora muestra de padre que, aunque impregnado por el machismo, se siente impotente y desconectado de los comportamientos de su hijo.

"A veces culpamos a los padres. Pero, ¿y si no es culpa de ellos? Quería mostrar a un padre trabajador, como lo fueron los hombres de mi familia, alguien que llega tarde a casa y no es violento. Entonces, ¿qué pasó con el niño?", señaló en una entrevista con Rolling Stone UK.

Stephen Graham en el cuarto episodio de 'Adolescencia'. Netflix

El desafío de grabar en plano secuencia

La decisión del director por grabar cada uno de los episodios de la serie en un único plano secuencia no puede ser más acertada. La tensión y la incomodidad que produce este formato lo hace uno de los ingredientes distintivos y únicos, pero también se convirtió en todo un reto para los actores.

Según contó el joven Cooper, en un primer momento pensó que se trataba de algo de un único capítulo, pero cuando le contaron que eran los cuatro lo primero que se le pasó por la cabeza fue que "no sería capaz". Para alguno de los episodios tuvieron que rodar más de 10 tomas, que era el planteamiento principal del equipo.

De hecho, en Netflix han respondido a varias preguntas de los usuarios sobre la serie y una de ellas son las tomas elegidas de cada episodio. Sorprendentemente, para el primer episodio en el que la policía asalta la casa de Jamie y su familia y se produce todo el proceso de detención e interrogatorio, fue elegida la segunda toma.

El segundo episodio, en el que la policía se traslada al instituto, incluyó todavía un desafío más llamativo. Desplazar sin cortes en el plano final la cámara desde el suelo hasta un dron que muestra una vista aérea de la escena del crimen.

La propia plataforma ha detallado cómo lo grabaron en un hilo de X. "El director de fotografía lleva la cámara y sigue a una alumna del colegio hasta el semáforo con una toma amplia mientras se aproxima al final de la jornada escolar", explicaron.

"Antes de que cruce la carretera un equipo acopla la cámara a un dron, que vuela una distancia de unos 500 metros a través del lugar hasta la escena del crimen, donde un operador de cámara y un equipo de ayudantes toman la cámara y hacen la transición a un primer plano de Stephen Graham. Fácil", añadieron.