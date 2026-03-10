Howard Sesso, epidemiólogo de Harvard, sobre el estudio que vincula multivitamínicos con la ralentización del envejecimiento: "No significa que todo el mundo deba tomarlos, pero empieza a darnos pistas"

Durante décadas, los expertos han debatido si los multivitamínicos realmente aportan beneficios medibles para la salud. Ahora, una nueva investigación publicada en la revista científica Nature Medicine abre una nueva línea de estudio.

Se tarta de que estos suplementos podrían ralentizar ligeramente el envejecimiento biológico en adultos mayores. El trabajo, dirigido por el epidemiólogo de Harvard Medical School Howard Sesso, analizó el impacto de tomar un multivitamínico diario durante dos años.

Los resultados del estudio sugieren que quienes lo tomaron de forma regular experimentaron una desaceleración de su edad biológica equivalente a unos cuatro meses en comparación con quienes recibieron placebo. Aun así, el propio investigador insiste en la cautela: “Esto no significa que todo el mundo deba empezar a tomar un multivitamínico, pero empieza a darnos pistas”.

Cómo se realizó el estudio

La investigación fue un ensayo clínico aleatorizado con 958 adultos mayores. Los participantes tenían una media de 70 años (hombres mayores de 60 y mujeres mayores de 65). Durante dos años, la mitad del grupo tomó un multivitamínico diario diseñado para adultos mayores, mientras que la otra mitad recibió una pastilla placebo.

Al finalizar el estudio, los científicos compararon los cambios en el envejecimiento biológico entre ambos grupos. Para medir ese envejecimiento no utilizaron indicadores clásicos como la presión arterial o el colesterol, sino herramientas más recientes conocidas como “relojes biológicos”.

Los relojes que miden la edad biológica

El equipo de investigación analizó muestras de sangre y saliva para estudiar la metilación del ADN, un proceso que cambia la expresión de los genes con el paso del tiempo. A partir de esos datos se aplicaron dos relojes epigenéticos diseñados para estimar el ritmo de envejecimiento general del organismo.

Los resultados mostraron que quienes tomaban el suplemento presentaban una ligera ralentización del envejecimiento biológico en comparación con quienes no lo hacían. Además, el efecto parecía mayor en las personas que envejecían más rápido según estos relojes, lo que sugiere que los multivitamínicos podrían ser más útiles en adultos con carencias nutricionales o peor estado de salud.

Qué significan estos resultados para el futuro

Pese a los resultados, los propios investigadores subrayan que el efecto detectado es pequeño a la vez que interesante aunque todavía no permite sacar conclusiones firmes sobre su impacto en la salud a largo plazo.

Los investigadores creen que este trabajo representa solo un primer paso para entender mejor el papel de los suplementos en el envejecimiento. En el futuro, los científicos esperan que las pruebas de edad biológica permitan personalizar tratamientos o suplementos según las necesidades de cada persona.

Según Sesso, es posible que exista una “interconectividad” entre vitaminas y minerales dentro de un multivitamínico que produzca efectos combinados que aún no se comprenden del todo. Aunque a pesar de los nuevos datos, el epidemiólogo insiste en que la base de la salud sigue siendo una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable. “Soy un firme creyente en la dieta, el estilo de vida y vivir de manera saludable”, explica.