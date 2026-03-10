'The New York Times' pone el foco en este hábito matutino para dormir mejor: "Quizás tengas que ponerte creativo"

Dormir mejor es todo un reto para muchas personas. Según la OMS, se considera saludable dormir entre 7 y 9 horas diarias de calidad, fundamental para la salud física y mental. Pero esto no siempre es posible y, en muchas ocasiones, se convierte en un auténtico problema para personas que no logran conciliar el sueño o que arrastran esa falta de energía a lo largo de todo el día.

Para todos ellos a los que conciliar el sueño les cuesta y sufren las consecuencias de esta falta de descanso, The New York Times ha escrito un artículo con seis hábitos diurnos que te pueden ayudar a dormir mejor, siempre y cuando un problema de insomnio sea tratado por un especialista.

Según esta pieza, los hábitos no deben centrarse únicamente en aquellos que hacemos inmediatamente antes de ir a dormir como puede ser apartarse de las pantallas del móvil o no tomar comidas copiosas y dejar unas horas de descanso tras la cena.

Por ejemplo, uno de los más llamativos tiene lugar nada más comenzar el día, que es exponerse al sol a primera hora de la mañana. "Exponerse al sol durante la primera hora después de despertarse puede tener un efecto poderoso en el sueño nocturno", señala al citado medio la Dra. Indira Gurubhagavatula, profesora de medicina del sueño en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania (EEUU).

Según la especialista "la luz suprime las hormonas que producen sueño y activa el estado de vigilia, preparándonos para volver a sentirnos cansados a la hora de acostarnos". De este modo, se ajustarían los ciclos de actividad y sueño con la luz solar.

No obstante, esto no siempre es posible ya sea porque no se puede salir al exterior a primera hora, porque la vivienda no dispone de luz natural suficiente o porque no se tenga suficiente tiempo.

Por ello, el Dr. Joseph Dzierzewski, vicepresidente sénior de investigación y asuntos científicos de la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, apunta al citado medio: "Quizás tengas que ser creativo". Por ejemplo, plantea alternativas como tomarte un café en la terraza, el balcón o el porche. "Diez minutos es mejor que cero", añade y apunta a que esto puede hacerse "incluso si está nublado".

Si no se dispone de luz natural, recomienda disponer de una lámpara SAD o una "caja de luz brillante" durante unos 30 minutos nada más levantarse. "Incluso encender todas las luces de la casa puede ser útil", señala Dr. Dzierzewski. En definitiva, no dejar que el día comience a oscuras.

Asimismo, los especialistas recomiendan al periódico estadounidense despertarse todos los días a la misma hora. "Despertarse más temprano un día y más tarde al siguiente desequilibra el ritmo circadiano, lo cual puede interferir con su horario de sueño durante días", explican. Eso sí, se permite un margen de 30 minutos.