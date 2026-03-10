Juan Roig anuncia el futuro de Mercadona, con más espacio para frescos: cómo serán sus supermercados con Tienda 9

El presidente de Mercadona, Juan Roig, presenta los datos económicos de la compañía correspondientes al ejercicio de 2025 y las previsiones para 2026.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha anunciado este martes, día en el que ha presentado los resultados de la compañía, que prevén implantar un nuevo modelo de tienda "por procesos" llamado Tienda 9.

Este nuevo formato de establecimientos cuenta con más espacio para frescos y agrupa ciertos productos; por ejemplo, se colocan juntos todos los refrigerados y congelados.

Otra novedad que incorpora Tienda 9 es la optimización de los procesos de corte, cocción y envasado unificados en una zona de Obrador Central. También gana espacio la zona de comidas preparadas.

Con todos estos cambios se pretende que la compra se vuelva "más ágil y sencilla", como recoge Europa Press.

"La Tienda 9 es el nuevo modelo que estamos desarrollando y del que estamos aprendiendo. Esta evolución representa un cambio de paradigma: pasar de organizar la tienda por negocios a organizarla por procesos", ha expresado Roig.

Tienda 9 está en marcha actualmente en un establecimiento, el de Xirivella (Valencia), y la previsión es que llegue a 59 tiendas en 2026. Este proceso conllevará una inversión de 3.700 millones de euros.

Prueba en Xirivella

Esta vuelta de tuerca a los establecimientos lleva unos meses probándose en esa tienda de Xirivella. Como contó nuestro compañero Álvaro Palazón, la Tienda 9 reorganiza las categorías, con novedades como pasillos más amplios y lineales diseñados para minimizar desplazamientos innecesarios, pero también para facilitar la reposición de productos.

Este nuevo modelo refuerza la presencia de mercancía directamente sobre palet, reduciendo manipulaciones y tiempos de trabajo", detalló Economía Digital.

En redes sociales, Mercadona contestó a un usuario que se mostró contrario a este modelo por "eliminar" a "las personas que te atienden en pescadería". "Todo el equipo de la pescadería sigue formando parte de Mercadona. Con este cambio, su labor se adapta a otras necesidades dentro de la tienda y de la propia sección para continuar ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes", matizaron.

Gana 1.729 millones en un 2025 "histórico"

Respecto a sus resultados económicos, Mercadona registró un beneficio de 1.729 millones de euros en 2025, lo que supone un 24,9% más que en el año anterior, tras subir un 8% sus ventas, que ascendieron a los 41.900 millones de euros. Roig ha calificado el año como "histórico".

Según los datos que ha recogido Europa Press, ha aumentado su cuota de mercado un 0,6%, hasta situarse en un 28,5% del total. Roig ha destacado que la recaudación de impuestos total asciende a 3.400 millones de euros.

Mercadona creó 5.000 puestos de trabajo en 2025, hasta alcanzar una plantilla de 115.000 personas en España y Portugal, con un salario medio neto de 2.200 euros netos mensuales a partir de cuatro años de antigüedad para el 71% de su plantilla.