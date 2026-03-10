Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sarah Santaolalla abandona el plató de 'En boca de todos' tras una discusión con Antonio Naranjo
Virales
Virales

Sarah Santaolalla abandona el plató de 'En boca de todos' tras una discusión con Antonio Naranjo 

La presunta agresión de Vito Quiles, detrás de su salida repentina del programa.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Sarah Santaolalla, minutos antes de abandonar el plató.
Sarah Santaolalla, minutos antes de abandonar el plató.

Sarah Santaolalla ha vuelto a ser protagonista este martes después de que Antonio Naranjo le haya acusado de que la supuesta agresión de Vito Quiles, y que la analista denunció, es falsa y que todo responde a un montaje del Gobierno para "consolidar un relato de que en España es todo ultraderecha, violencia y máquina del fango".

"Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto", le ha dicho el tertuliano en tono sarcástico. "Hasta que el informe médico así lo pida", ha respondido Santaolalla. 

"No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas", ha continuado Antonio Naranjo, haciéndose eco de la decisión del Ministro de Interior de asignarle protección oficial a la joven analista. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos