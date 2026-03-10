Sarah Santaolalla abandona el plató de 'En boca de todos' tras una discusión con Antonio Naranjo 

Sarah Santaolalla ha vuelto a ser protagonista este martes después de que Antonio Naranjo le haya acusado de que la supuesta agresión de Vito Quiles, y que la analista denunció, es falsa y que todo responde a un montaje del Gobierno para "consolidar un relato de que en España es todo ultraderecha, violencia y máquina del fango".

"Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto", le ha dicho el tertuliano en tono sarcástico. "Hasta que el informe médico así lo pida", ha respondido Santaolalla.

"No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas", ha continuado Antonio Naranjo, haciéndose eco de la decisión del Ministro de Interior de asignarle protección oficial a la joven analista.