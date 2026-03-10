Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Teyana Taylor cambia de 'look' y se convierte en la reina de hielo con su nueva melena plateada 

La actriz nominada al Oscar fue una de las invitadas al desfile de Chanel en París. 

Teyana Taylor, en el desfile de Chanel
Teyana Taylor, en el desfile de Chanel este lunesCorbis via Getty Images

Teyana Taylor, nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto por su papel en Una batalla tras otra, se ha convertido en uno de los rostros más fotografiados de la temporada de premios no solo por su trabajo sino por sus imponentes looks

La actriz se ha atrevido con aberturas imposibles o un tanga de pedrería, ha reconvertido la gabardina clásica de Burberry en un vestido de alfombra roja y ha lucido el look de cuero negro más rockero de la temporada. Por eso no es de extrañar que las firmas estén deseando que esté presente en la primera fila de sus desfiles y Chanel no ha sido una excepción.

Taylor se sentó en el front row de la firma capitaneada por Matthieu Blazy este lunes, disfrutando de la colección de otoño 2026 de la marca francesa junto a otros nombres como Margot Robbie, Amaia, Carlota Casiraghi, Olivia Dean o Kylie Minogue. 

La intérprete llegó al desfile estrenando look, con una melena plateada brillante que sorprendió a la mayoría de fotógrafos e invitados y demostró que Taylor se atreve con todo. Las prendas que conformaban el estilismo de la actriz también dejaban claro que eran solo aptas para mujeres con personalidad. 

El 'look' de Teyana Taylor en el desfile de Chanel
  El 'look' de Teyana Taylor en el desfile de ChanelCorbis via Getty Images

Para la ocasión, Taylor apostó por trabajar un look con varias capas, en tonos blanco, negro o crema. La actriz vistió un conjunto de punto beige con estampado en tono negro y botones rojos que combinó con un jersey de cuello alto negro que contribuyó al modo incógnito que la estrella reforzó con unas gafas de sol ovaladas. 

La prenda más especial del look era el chubasquero transparente que dejaba ver todo el conjunto que lucía debajo y que estaba salpicado con lunares de color rojo. 

¿Vestirá Chanel en los Oscar?

La alfombra roja de los Oscar es la más cotizada y fotografiada del año, por lo que las marcas pelean por vestir a las actrices del momento y especialmente a las nominadas como Taylor. Hasta ahora, la intérprete solo ha lucido Chanel en una entrega de premios, los Gotham Awards.

Por ahora la actriz ha confiado en firmas como Schiaparelli, Burberry o Thom Browne, que han diseñado vestidos en exclusiva para la actriz, evidenciando una relación estrecha que puede dar sus frutos en la alfombra de este domingo, donde Taylor probablemente volverá a acaparar gran parte de las miradas.  

