Recuperan esta escena de Pedro Sánchez en la OTAN y da la vuelta al mundo: lleva más de dos millones de reproducciones

La foto de familia de Sánchez junto al resto de miembros de la OTAN.

Las reacciones internacionales a todo lo que está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras posicionarse contrario al estadounidense Donald Trump y a la guerra que ha iniciado el país norteamericano junto a Israel contra Irán.

En este caso no ha llegado desde ninguna publicación ni medio de comunicación oficial, si no desde la cuenta de X conocida como @Wasim_wazir, con más de 85.000 seguidores. Este perfil ha recuperado un vídeo de la cumbre de la OTAN celebrada en junio del 2025 en La Haya.

En él se ve a Sánchez colocado en la foto de familia de todos los líderes de la organización, pero al dirigente español ligeramente apartado a la derecha y con un rostro serio.

En esa cumbre Sánchez ya tuvo un enfrentamiento con Trump a la hora de incrementar el gasto en Defensa, que quería el presidente norteamericano que llegara al 5%, algo que el español rechazaba. Al final, firmó el acuerdo, pero dijo que España sólo destinaría a Defensa el 2,1% de su PIB, provocando ese choque con Trump, que incluso amenazó a España.

"Es un hombre de carácter"

En X la cuenta @Wasim_wazir lo ha recuperado junto al mensaje de que Pedro Sánchez es un "hombre de carácter" porque, como ha añadido, "se mantuvo solo y alejado de la banda de belicistas".

La recuperación de este vídeo ha dado la vuelta al mundo con más de 2,3 millones de reproducciones, cruzando fronteras y siendo recuperado en países de todo el mundo que ven en España el país ejemplar que ha dicho "no a la guerra". Además, suma más de 100.000 me gusta y ha sido compartido más de 20.000 veces.

En Francia, el documentarista Alexandre Goren también ha compartido este momento en su perfil de X. En este caso, su tuit lleva más de 7.000 me gusta y más de un millar de compartidos.