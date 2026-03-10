Pedro Sánchez entrega a Marisa Paredes a título póstumo la Gran Cruz de Isabel la Católica y dice esto sobre la actriz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la actriz Marisa Paredes, para reconocer "su inmensa trayectoria y su amor por el cine y el teatro, siempre inseparables de su compromiso con la sociedad y las causas justas".

Así lo explicó el presidente del Gobierno en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde además de sus palabras incluyó varias fotografías tomadas en el Palacio de La Moncloa, rodeado de los allegados de la actriz, entre ellos, su hija María Isasi, también actriz. También estuvo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

La Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica se concede para "premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional".

Marisa Paredes murió de forma repentina a los 78 años

Marisa Paredes nació en Madrid el 3 de abril de 1946 y falleció en la misma ciudad el 17 de diciembre de 2024 a los 78 años, de forma inesperada, lo que provocó una gran conmoción en el mundo de la cultura, donde era una muy destacada figura por su trayectoria en el cine, teatro y televisión, así como por su compromiso social y profesional.

La actriz Marisa Paredes. Getty Images

Premio Nacional de Cinematografía (1996), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2007) y Goya de Honor (2018), fue presidenta de la Academia de Cine entre 2000 y 2003, año en el que la gala de los premios del cine español estuvo protagonizada por el 'No a la guerra'.

El recuerdo a Marisa Paredes ha estado muy presente también en las dos últimas galas de los premios del cine español.