Delaporte denuncia una agresión sexual a su cantante en pleno concierto: "Fue un acto de violencia sexual inaceptable"
Cultura

"Había tanta gente que no sabe quién fue", señala el grupo en el comunicado.

Marina Prats
Sandra, vocalista de Delaporte, rodeada de pirotecnia en un concierto en mayo de 2024.
Sandra, vocalista de Delaporte en un concierto en mayo de 2024.Europa Press via Getty Images

Pasado el 25N vuelve a quedar claro que, desgraciadamente, ninguna mujer es ajena a las agresiones sexuales, sin importar el entorno ni si el agresor es conocido o no. De hecho, lejos de los prejuicios y los tópicos puede suceder delante de las 2.500 personas que acudieron a la sala Riviera el pasado viernes al concierto del dúo de pop electrónico Delaporte, compuesto por Sandra Delaporte y Sergio Salvi, como parte de su gira Aquí y ahora.

El grupo ha denunciado a través de su cuenta de Instagram una agresión sexual a su cantante, Sandra, en pleno directo, por parte de uno de los asistentes cuando esta interactuaba con el público. "Lo que vamos a decir nos duele y nos pesa, pero es importante hacerlo para proteger el espacio que construimos juntxs en cada concierto", comienzan diciendo en su comunicado. 

En él, detallan que cuando Sandra bailaba en el pogo junto a los asistentes, como es habitual en sus conciertos ya que aseguran que les "encanta celebrar la música desde la cercanía, el amor y la comunidad", "un hombre le agarró de la cabeza y le comió la boca sin su consentimiento".

"Fue un acto de violencia sexual inaceptable", señalan y apuntan que "Sandra quedó en shock, pero siguió adelante hasta el final sin entender nada". Además, el momento de caos con tantos asistentes bailando junto a la artista les imposibilitó identificarle. "Había tanta gente que no sabe quién fue", escriben.

Aunque en un primer momento, tal y como recuerdan, la artista quiso "callarlo y olvidarlo" para no "manchar las cosas bonitas que sí sucedieron", finalmente el dúo autor de temas como Clap Clap o Ángel caído ha decidido comunicarlo y denunciarlo públicamente en sus redes sociales.

Además, en su comunicado han recalcado que los conciertos son un "espacio seguro" para las personas que quieren disfrutar de ellos. "Queremos poder bajarnos a bailar con vosotrxs sin miedo. No queremos dejar de teneros cerca y de hacer de cada live una declaración de amor, pero necesitamos sentar unas bases de seguridad, porque por lo visto hay personas que no saben lo que es el consentimiento, el respeto y la violencia sexual", han recalcado.

Asimismo, han animado a los asistentes a los directos a cuidarse mutuamente y a que denuncien o comuniquen a los equipos de seguridad ante cualquier situación incómoda o violenta. 

Además, han dejado claro que ante la "gravedad de estos hechos" y la "tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión sexual", tomarán las medidas legales correspondientes por lo sucedido.

