Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Descubren en el fondo del Mediterráneo un extraño tesoro natural conocido como "las selvas tropicales del mar"
Cultura

Cultura

Descubren en el fondo del Mediterráneo un extraño tesoro natural conocido como "las selvas tropicales del mar" 

Es un descubrimiento excepcional para los mares italianos.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Unos buzos explorando unas cuevas.Photographer: Piero Malaer

El Mediterráneo sigue sorprendiendo a la ciencia. El Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR) anunció un hallazgo excepcional en el Golfo de Nápoles. Se trata de un extenso arrecife de coral blanco descubierto a más de 500 metros de profundidad

Este tesoro natural, que los científicos han bautizado como las “selvas tropicales del mar”, constituye un ecosistema único y un verdadero santuario de biodiversidad oculto bajo las aguas del sur de Italia.

El descubrimiento fue posible gracias a un submarino operado a distancia que exploraba el Cañón Dohrn, un profundo valle submarino frente a la costa napolitana, en el marco de una misión de investigación marina financiada por la Unión Europea. 

Impresionantes estructuras naturales

Las imágenes captadas durante la expedición revelaron estructuras masivas de más de dos metros de ancho, distribuidas a lo largo de una pared vertical de más de 80 metros de altura. Según el comunicado oficial del CNR, se trata de un hallazgo “Este descubrimiento refuerza el valor de los proyectos en este cañón y en el Golfo de Nápoles".

Los corales descubiertos pertenecen a las especies Lophelia pertusa y Madrepora oculata, conocidas como “corales blancos” por su aspecto pálido y su desarrollo en aguas profundas, donde la luz solar no penetra. Pero este arrecife no solo está formado por corales duros. También se encontraron corales negros, corales solitarios, esponjas, ostras fósiles y restos de antiguos organismos marinos.

Un hallazgo “excepcional”

Según informó Reuters, el líder de la misión, Giorgio Castellan, destacó que este descubrimiento es “excepcional para los mares italianos”, ya que bioconstrucciones de esta magnitud nunca habían sido observadas en el Cañón Dohrn, y son extremadamente raras en todo el Mediterráneo. 

“El hallazgo nos permitirá comprender mejor el papel ecológico de los hábitats de coral de aguas profundas y su distribución, especialmente en el contexto de los esfuerzos de conservación y restauración marina”, explicó Castellan.

Las selvas del mar

Los arrecifes de coral son considerados uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta, comparables a las selvas tropicales por la cantidad de especies que albergan. De hecho, se calcula que en ellos vive un cuarto de todas las especies marinas. Sin embargo, también son uno de los más amenazados. 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

El calentamiento global y la actividad humana entre otros, ponen en riesgo su supervivencia, y los científicos advierten que la pérdida de estos hábitats podría tener consecuencias devastadoras para la biodiversidad marina. Por ejemplo, causaría la pérdida de biodiversidad marina, lo que afecta a toda la cadena alimentaria. Además, aumentaría la vulnerabilidad de las costas ante tormentas e inundaciones, ya que los arrecifes actúan como barreras protectoras naturales.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco