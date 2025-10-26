Descubren en el fondo del Mediterráneo un extraño tesoro natural conocido como "las selvas tropicales del mar" 

El Mediterráneo sigue sorprendiendo a la ciencia. El Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR) anunció un hallazgo excepcional en el Golfo de Nápoles. Se trata de un extenso arrecife de coral blanco descubierto a más de 500 metros de profundidad.

Este tesoro natural, que los científicos han bautizado como las “selvas tropicales del mar”, constituye un ecosistema único y un verdadero santuario de biodiversidad oculto bajo las aguas del sur de Italia.

El descubrimiento fue posible gracias a un submarino operado a distancia que exploraba el Cañón Dohrn, un profundo valle submarino frente a la costa napolitana, en el marco de una misión de investigación marina financiada por la Unión Europea.

Impresionantes estructuras naturales

Las imágenes captadas durante la expedición revelaron estructuras masivas de más de dos metros de ancho, distribuidas a lo largo de una pared vertical de más de 80 metros de altura. Según el comunicado oficial del CNR, se trata de un hallazgo “Este descubrimiento refuerza el valor de los proyectos en este cañón y en el Golfo de Nápoles".

Los corales descubiertos pertenecen a las especies Lophelia pertusa y Madrepora oculata, conocidas como “corales blancos” por su aspecto pálido y su desarrollo en aguas profundas, donde la luz solar no penetra. Pero este arrecife no solo está formado por corales duros. También se encontraron corales negros, corales solitarios, esponjas, ostras fósiles y restos de antiguos organismos marinos.

Un hallazgo “excepcional”

Según informó Reuters, el líder de la misión, Giorgio Castellan, destacó que este descubrimiento es “excepcional para los mares italianos”, ya que bioconstrucciones de esta magnitud nunca habían sido observadas en el Cañón Dohrn, y son extremadamente raras en todo el Mediterráneo.

“El hallazgo nos permitirá comprender mejor el papel ecológico de los hábitats de coral de aguas profundas y su distribución, especialmente en el contexto de los esfuerzos de conservación y restauración marina”, explicó Castellan.

Las selvas del mar

Los arrecifes de coral son considerados uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta, comparables a las selvas tropicales por la cantidad de especies que albergan. De hecho, se calcula que en ellos vive un cuarto de todas las especies marinas. Sin embargo, también son uno de los más amenazados.

El calentamiento global y la actividad humana entre otros, ponen en riesgo su supervivencia, y los científicos advierten que la pérdida de estos hábitats podría tener consecuencias devastadoras para la biodiversidad marina. Por ejemplo, causaría la pérdida de biodiversidad marina, lo que afecta a toda la cadena alimentaria. Además, aumentaría la vulnerabilidad de las costas ante tormentas e inundaciones, ya que los arrecifes actúan como barreras protectoras naturales.