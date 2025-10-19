Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Despierta una falla oculta debajo de Europa y los científicos temen un terremoto de gran magnitud
Sociedad

Sociedad

Despierta una falla oculta debajo de Europa y los científicos temen un terremoto de gran magnitud

“Las fallas son largas y superficiales, por lo que un terremoto de magnitud 5 no puede descartarse”, advirtió el geofísico Bill Ellsworth, coautor de la investigación.

Daniel Cáceres Garriga
Vista de dos pies con zapatillas blancas de pie al borde de una profunda grieta en el pavimentoGetty Images

Bajo los pies de los habitantes del golfo de Nápoles, la Tierra lleva tiempo murmurando. Desde 2022, miles de pequeños temblores sacuden de forma casi constante esta región del sur de Italia, a veces varios en un solo día. Apenas se perciben en la superficie, pero los científicos han notado un patrón inquietante: la actividad sísmica se ha multiplicado y se concentra en torno a una estructura geológica desconocida hasta ahora.

Un equipo internacional de investigadores ha utilizado inteligencia artificial para analizar los registros sísmicos de los últimos tres años en los Campos Flégreos, una enorme caldera volcánica situada a pocos kilómetros de Nápoles. Donde los métodos tradicionales habían detectado unos 12.000 movimientos, el modelo de aprendizaje automático identificó más de 54.000 microterremotos, revelando un nivel de detalle sin precedentes.

El hallazgo, publicado en la revista Science, muestra que los temblores no están distribuidos al azar, sino que siguen una estructura circular bajo la superficie. Esta falla en forma de anillo, situada a menos de cuatro kilómetros de profundidad, podría estar marcando el límite de una antigua cámara magmática. Según los científicos, su reactivación indica que la corteza terrestre está experimentando deformaciones relacionadas con la acumulación de presión.

“El anillo apareció con una claridad que nos dejó perplejos”, explicó Xing Tan, investigador principal del estudio. Su equipo colaboró con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia para comparar los datos históricos y confirmar el patrón. Aunque no hay indicios de una erupción inminente, los resultados sugieren que la actividad tectónica y térmica en la zona se está intensificando.

Un supervolcán bajo vigilancia

Los Campos Flégreos (cuyo nombre significa literalmente “campos ardientes”) forman parte de un supervolcán que ya ha registrado grandes erupciones en el pasado. En su interior viven más de 360.000 personas, muchas en zonas densamente urbanizadas como Pozzuoli o Bacoli. La última erupción significativa tuvo lugar en 1538, pero desde hace décadas el terreno no ha dejado de elevarse y fracturarse lentamente.

El estudio también detecta movimientos vinculados a la circulación de agua caliente y vapor en las rocas, un fenómeno conocido como hidrotermalismo. Este proceso podría estar detrás de buena parte de los microtemblores, aunque los expertos advierten que el aumento de fracturas en la corteza podría favorecer la aparición de sismos más intensos.

“Las fallas son largas y superficiales, por lo que un terremoto de magnitud 5 no puede descartarse”, advirtió el geofísico Bill Ellsworth, coautor de la investigación.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 