Detenido el guionista Paul Laverty, marido de Icíar Bollaín, acusado de terrorismo por llevar una camiseta de apoyo a Palestina

El guionista escocés Paul Laverty, marido de la cineasta española Iciar Bollaín, ha sido detenido en Edimburgo por llevar una camiseta de apoyo a Palestina. Según ha indicado el diario The National, se le acusa de apoyar a la asociación Palestine Action, calificada como "organización terrorista" por el Gobierno británico desde el pasado mes de julio.

Laverty lucía una camiseta con el mensaje "Genocidio en Palestina, es hora de actuar", lo que, según la Policía, supone un respaldo a la organización. El cineasta fue puesto en libertad tras unas horas detenido y a su salida calificó ante los medios al tribunal como "de Mickey Mouse".

"Es bastante surrealista que te tomen las huellas dactilares y te hagan una prueba a los 68 años, sin haber tenido nunca un problema con la policía", señaló al citado medio. "Pero es un ritual interesante y, debo decir, tenía algo de humor, porque al parecer la camiseta estaba prohibida. Es bastante gracioso. Me han acusado de un delito de terrorismo y compareceré ante el tribunal el 18 de septiembre. Me acusan de terrorismo, me acusan de terrorismo porque me opongo a la hambruna, a la ejecución de los que pasan hambre", recalcó ante los medios.

Laverty señaló que "el sistema judicial está sesgado, no a nuestro favor". "Pueden ver cómo se ha debilitado a la CIJ (Corte Internacional de Justicia). Pueden ver cómo se ha debilitado a la CPI (Corte Penal Internacional)", añadió.

"Así que todo el sistema judicial simplemente no funciona, y aunque tenemos la ley de nuestro lado, no podemos implementarla. Por eso creo que tenemos que cambiar la narrativa. Creo que tendremos que recordar que el tribunal más importante del mundo es el tribunal de la opinión pública. La gente común está consternada al ver la hambruna, el genocidio y la venta de armas al estado del apartheid en Israel", declaró.

El caso de Laverty no es el único, ya que la escritora Sally Rooney defendió la pasada semana que iba a apoyar tanto verbalmente como destinando fondos a Palestine Action, a pesar de que Reino Unido la considere una organización terrorista. "Si el Estado británico considera esto ‘terrorismo’, quizá debería investigar a las organizaciones sombrías que siguen promoviendo mi trabajo y financiando mis actividades como WH Smith y la BBC", señaló entonces.

Tras sus declaraciones, un portavoz del gobierno británico indicó que "apoyar a una organización prohibida es un delito según la Ley de Terrorismo” y además señaló que "nadie debería respaldar" a Palestine Action.