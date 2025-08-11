El Cabildo asumirá el coste de la restauración de la Mezquita de Córdoba, que la Junta cifra en un millón de euros

Trabajos en el interior de la mezquita-catedral después del incendio que en la noche del viernes afectó al templo.

El Cabildo Catedralicio, que gestiona la Mezquita-Catedral de Córdoba, asumirá en solitario el coste de la restauración del monumento tras el incendio declarado el pasado viernes. Fuentes del Cabildo Catedralicio han confirmado a EFE que los gastos, cuando sean evaluados y redactado el informe pertinente, serán asumidos íntegramente por el mismo.

Hasta ahora desde el Cabildo no se ha estimado el coste de la restauración aunque la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, lo ha cifrado este lunes en un millón de euros.

La Mezquita-Catedral ha retomado la normalidad durante el fin de semana en el que ha recibido más de 8.000 visitas, 4.700 de ellas el sábado, el primer día después del incendio. Estos datos, según las mismas fuentes, son los normales de visitantes al monumento en un día de agosto.

Autorizadas las primeras actuaciones

Por su parte, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha autorizado este lunes las primeras actuaciones de emergencia de limpieza, desescombro y apuntalamiento en la zona de la Mezquita-Catedral afectada por el incendio.

La intervención, propuesta por el equipo técnico del Cabildo Catedral conformado por arquitectos-conservadores, arqueólogos y restauradores, contempla las labores necesarias para garantizar la seguridad en la zona acotada de la Mezquita-Catedral y poder completar el diagnóstico de los daños, según ha informado en un comunicado la Administración autonómica.

El proyecto se limita a una serie de medidas cautelares "estrictamente necesarias de acopio, revisión, limpieza y estudio detallado de los escombros consecuencia del fuego". También se recoge el apuntalamiento de una columna ubicada frente a la Puerta de San Nicolás, el derribo de los restos calcinados de las estructuras de madera de las cubiertas y la protección temporal frente a los agentes atmosféricos de las capillas que han sufrido desperfectos.

La Unesco ofrece apoyo técnico

La Unesco ha ofrecido a las autoridades españolas el apoyo técnico que puedan necesitar de cara a la restauración de la Mezquita-Catedral y o a un eventual reforzamiento de las medidas de prevención para evitar que se repita un incendio como el del viernes.

Fuentes de la Unesco han explicado este lunes a EFE que la organización está en contacto con las autoridades españolas, que son las que tienen que determinar las necesidades y el calendario que se va a desplegar de cara a los trabajos que sean necesarios.