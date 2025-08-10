El antropólogo Isidoro Moreno muestra su enfado tras el incendio en la Mezquita de Córdoba: "Una negligencia inaceptable"

Isidoro Moreno, catedrático en Antropología Social y Cultural en Sevilla, ha publicado un mensaje en Facebook en el que ha sido muy crítico por la gestión de la Mezquita de Córdoba tras el incendio registrado en la noche de este 8 de agosto.

"Los desperfectos en la Mezquita-Catedral de Córdoba son mayores de lo que se dijo en principio. Se pudo producir una verdadera catástrofe en uno de los símbolos más importante de Andalucía (junto con la Alhambra) y Patrimonio de la Humanidad", ha señalado.

Isidoro Moreno ha asegurado que la causa "fue una negligencia inaceptable por parte de quienes se han apropiado de la titularidad en exclusiva de ella: el obispado y el cabildo eclesiástico".

"No solo se han llenado de capillas, vitrinas y chirimbolos las naves andalusíes, sin respeto alguno para la significación del edificio, para enmascarar su carácter de mezquita, degradando su belleza, sino que algunas estancias se han convertido en almacenes de materiales potencialmente peligrosos, como se ha demostrado ahora", ha expresado.

El catedrático en Antropología Social ha explicado que tanto la Junta de Andalucía, como el Estado "deberían intervenir de oficio no solo para que, de los 22 millones de euros anuales, sin impuestos, que resultan de su explotación turística por el Obispado, se detraiga lo que haga falta para restaurar de inmediato lo destruido".

"También para que, de una vez por todas, se cree el consorcio necesario para la gestión del monumento. Como se ha comprobado, la preservación de este no está garantizada con la actual situación de monopolio eclesiástico resultado de la inmatriculación ilegítima (aunque legal)", ha indicado.

"Al contrario, es un peligro para la preservación de uno de los componentes principales del Patrimonio Cultural de Andalucía y la humanidad", ha criticado el antropólogo sevillano.