Pepa Muñoz, chef: "Estuve en el aeropuerto de Madrid y no encontraba aceite de oliva. Me da mucho coraje"

España presume de una de las despensas más ricas y diversas de Europa, con productos que van del aceite de oliva al pescado fresco, pasando por frutas, verduras y materias primas que marcan la identidad de su cocina. Sin embargo, esa excelencia no siempre se traslada a todos los espacios de consumo, una contradicción que ha vuelto a señalar la chef Pepa Muñoz al denunciar la ausencia de productos básicos en lugares emblemáticos.

La chef detrás de El Qüenco de Pepa ha puesto el foco en la defensa de los productos españoles tras un desencuentro cotidiano ocurrido en el aeropuerto de Madrid. En un vídeo difundido en TikTok por el podcast culinario ‘Se me antoja’, Muñoz lamenta con ironía y algo de enfado que, pese a pasear por una despensa nacional tan rica, no lograra encontrar aceite de oliva en una de las tiendas del recinto.

“El otro día estuve en el aeropuerto de Madrid y os podéis creer que no encontraba aceite de oliva… Había pan con mantequilla pero no aceite de oliva. Me da mucho coraje”, dice la cocinera en el clip. Una escena que, más allá de la anécdota, le sirve para poner sobre la mesa una crítica más profunda sobre la falta de identidad gastronómica en algunos espacios clave y la escasa presencia de productos que deberían ser embajadores naturales de la cocina española.

Defensa por lo autóctono

La chef, conocida por su apuesta por la cocina tradicional y por reivindicar la huerta y el producto de cercanía, aprovechó la anécdota para cargar contra la homogeneización de la oferta gastronómica en destinos turísticos y de paso reivindicar lo autóctono: “Me da mucho coraje en la playa para encontrar un chiringuito autóctono, que te pongan coquinas, una acedia y un lenguado a la plancha… No te pido más”.

“Y eso me da mucha pena sobre todo en un país como el nuestro, con la despensa que tenemos y con todo lo que podemos aportar”, añadió. Estas afirmaciones reflejan la preocupación de Muñoz por la pérdida de identidad culinaria en algunos espacios de consumo masivo. Una situación que, a su juicio, supone una oportunidad desaprovechada para mostrar la riqueza gastronómica nacional tanto a los visitantes como a los propios ciudadanos.

La crítica de Muñoz llega en un momento en que el debate sobre la oferta gastronómica en aeropuertos y en zonas turísticas vive un nuevo impulso. Mientras algunos proyectos traen a grandes nombres de la restauración a las terminales, la queja de la chef evidencia un vacío concreto: la falta de productos elementales que, para ella, deberían estar garantizados por la propia identidad alimentaria del país.

En su trayectoria, Muñoz ha defendido de forma constante la huerta y los productos de proximidad como eje de la cocina. Desde su restaurante y sus iniciativas, Pepa Muñoz ha insistido siempre en que proteger la despensa local no es solo una cuestión de sabor, sino de identidad y de economía sostenible para productores y comarcas. La anécdota del aeropuerto vuelve a poner sobre la mesa la pregunta que muchos se hacen: ¿se está perdiendo la oportunidad de mostrar lo mejor de la gastronomía española en los lugares que más la visitan?