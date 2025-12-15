Preguntan a un alemán qué haría si ganara la lotería y su respuesta descoloca a cualquiera: "Fundaría una empresa para tener más estrés"

Uno de los entrevistados con el dilema de tocar la lotería y trabajar o no.

Los alemanes tienen fama de ser muy trabajadores, pero ¿tanto? Si nos atenemos, al menos, a la respuesta de uno de ellos en una encuesta callejera sobre el trabajo, la falta de él o qué hacer si no hiciera falta ejercerlo: no solo no dejaría de trabajar si le tocara la lotería, sino que lo emplearía en fundar una empresa "para tener más estrés".

Habría que ver si difiere mucho esa respuesta en un sondeo en España, más adecuado que nunca con la Lotería de Navidad a la vuelta de la esquina. Los españoles sueñan con ganar un premio millonario para retirarse o hacer lo que siempre han soñado, pero a la hora de la verdad no todos dejan el trabajo. ¿Es miedo, vocación o costumbre?

¿Qué harías si ganaras la lotería y no volvieras a preocuparte por el dinero? La mayoría imagina dejar el trabajo, viajar o vivir sin horarios. Pero en una calle de Berlín, un alemán suelta una respuesta que desmonta ese sueño fácil: "Creo que entonces fundaría una empresa… para tener más estrés".

El vídeo, del canal Easy German, parte de una pregunta sencilla: "¿Te gusta ir a trabajar y qué harías si no tuvieras que trabajar más?". A partir de ahí, desfilan perfiles muy distintos: funcionarios, estudiantes, camareros, creativos, exsanitarios, activistas de derechos humanos. Y casi todos acaban diciendo que, incluso sin necesidad económica, seguirían haciendo algo parecido a trabajar. ¿Pero nos hemos vuelto locos?

"Ahora sí me gusta ir a trabajar"

Una joven cuenta que antes era redactora online y ahora trabaja en el Ayuntamiento de Viena, en comunicación. Solo entonces empezó a disfrutar: "Ahora sí que me gusta ir a trabajar, antes se me hacía pesado". Su pareja, asesora jurídica en la seguridad social de pensiones, añade: "Me gusta mi trabajo porque me divierte, estudié para esto y es un empleo seguro".

Otros destacan la parte social. Un hombre que lleva siete años y medio en el mismo puesto explica: "Tengo contacto con clientes, tengo contacto social y así también encuentro amigos". Para una futura profesora de francés y deporte, la clave está en lo que puede aportar: "Me hace ilusión transmitir un idioma a los niños y, en Educación Física, enseñarles que el movimiento es importante para la vida".

Pero, entonces, qué pasa, ¿todo el mundo quiere seguir trabajando, le gusta lo que hace?Pues, a menos en esta encuesta, mayoritariamente sí. Incluso con independencia financiera, el ideal en algunos casos pasa por seguir trabajando, crear algo propio… y asumir "más estrés".

No es un caso aislado. Otra entrevistada, graduada en derechos humanos y ahora sin trabajo estable, asegura que tampoco se retiraría, pero con razones aún mejores, solidarias: "Seguiría llevando a cabo proyectos sociales". De hecho, ya está ayudando a levantar un centro juvenil en Gambia y admite que con más dinero solo podría hacerlo "más fácil". Para ella, el problema no es trabajar, sino que "se recortan fondos y el dinero se va más bien a armamento que a derechos humanos".

También hay quien ligaría esa libertad a sus pasiones personales. Una joven dice que "leería muchísimo, tatuaría más, saldría con mis amigos y viajaría si tuviera el dinero". Otra detalla casi una agenda de "trabajo sin sueldo": "Si no tuviera que trabajar, me levantaría a la misma hora, seguiría una rutina y me dedicaría a mis pasiones: hacer masa madre, embotar mermeladas, aprender más sobre naturaleza, setas y medicina con hongos. Eso también llena el tiempo".

Al final, muchos acaban en la misma idea: el trabajo —o algo muy parecido a él— da estructura y sentido.