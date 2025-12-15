Un veterano agricultor avisa a los que comen patatas así: "Produce diarreas, vómitos y dolores de cabeza"

Las patatas forman parte del día a día en millones de hogares, pero un detalle aparentemente inofensivo como es una tonalidad verdosa en la piel puede convertir un alimento básico en un riesgo para la salud. Así lo ha recordado recientemente un veterano agricultor, en la cuenta de @maximiliana.es, que ha lanzado un aviso a quienes consumen patatas sin revisar su estado.

“Si ves una patata así, tírala. Contiene una sustancia tóxica que produce diarreas, vómitos y dolores de cabeza”. El agricultor explica que la aparición del color verde no es una simple cuestión estética. Se trata de una señal de que el tubérculo ha generado solanina, un compuesto natural que la planta produce como mecanismo de defensa cuando se expone a la luz. Este proceso puede activarse durante el almacenamiento en cocinas, despensas o supermercados si el ambiente no es el adecuado.

La solanina, aunque está presente de forma natural en todas las patatas, puede alcanzar niveles más altos en aquellas que han recibido demasiada luz. Consumirlas en grandes cantidades o de forma repetida puede provocar malestar digestivo, diarreas, vómitos y dolores de cabeza, además de síntomas como irritación gástrica o sensación de quemazón en la boca.

La mejor solución

El consejo del agricultor es muy simple, pero a la vez esencial. Si la zona verde es mínima, basta con retirarla generosamente antes de cocinar. Si la tonalidad abarca gran parte de la patata, lo más seguro es desecharla por completo.

Aunque esta sustancia no suele representar un peligro grave para la mayoría de personas si se ingiere en cantidades muy pequeñas, los expertos coinciden en que es mejor prevenir. Un descuido en la cocina puede convertir una comida cotidiana en un episodio de malestar para todos.

Un recordatorio para consumidores despistados

El agricultor también recuerda que el almacenamiento adecuado es la mejor forma de evitar que las patatas desarrollen solanina. Hay varias medidas, lejos de ser un capricho, que ayudan a conservar las patatas en buen estado y a mantener sus propiedades intactas durante más tiempo. Para ello, recomienda:

Guardarlas en un lugar fresco y seco .

. Mantenerlas alejadas de la luz , especialmente de fuentes directas como ventanas o iluminación intensa.

, especialmente de fuentes directas como ventanas o iluminación intensa. No dejarlas en bolsas transparentes o abiertas en zonas cálidas de la cocina.

El mensaje viral del agricultor señala que incluso los alimentos más comunes requieren un mínimo de atención. Observar el color de las patatas antes de cocinarlas y asegurarse de que se han almacenado correctamente puede evitar problemas digestivos y garantizar una alimentación más segura.