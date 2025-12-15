Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Venden por dos millones de euros el reloj de un pasajero fallecido en el Titanic: "Fueron la historia de amor definitiva"
Se trata del precio más alto jamás pagado.

Helena Zarco García
Restos del Titanic, hallados el 1 de septiembre de 1985 por el explorador submarino Robert Ballard.Getty Images

Un reloj de bolsillo de oro que perteneció a Isidor Straus, pasajero de primera clase del Titanic y copropietario de los grandes almacenes Macy’s, se vendió por la cifra récord de 2,3 millones de dólares (unos 2 millones de euros) en una subasta celebrada el 22 de noviembre en Inglaterra. Se trata del precio más alto jamás pagado por un objeto relacionado con el famoso transatlántico.

El reloj, un Jules Jurgensen de 18 quilates, fue un regalo de su esposa Ida por su 43º cumpleaños en 1888 y se ha convertido ahora en la pieza más valiosa vinculada al naufragio. La casa de subastas Henry Aldridge & Son, especializada en recuerdos del Titanic, destacó que el artículo fue recuperado del cuerpo de Straus, hallado dos semanas después de la tragedia.

Una historia de amor que marcó al Titanic

La extraordinaria puja está profundamente ligada a la historia de amor del matrimonio Straus, cuya unión en los últimos minutos de vida se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas del naufragio.

Cuando el Titanic comenzó a hundirse en la madrugada del 15 de abril de 1912, a la pareja se le ofreció un lugar en los botes salvavidas debido a su edad. Isidor se negó a subir antes que otros hombres, e Ida se negó a abandonarlo. Según los testimonios, sus últimos momentos juntos los pasaron sentados en tumbonas, uno al lado del otro, esperando el final. El cuerpo de Ida nunca fue encontrado.

La escena inspiró una de las secuencias más recordadas de la película Titanic (1997), en la que una pareja mayor se abraza en su camarote mientras el agua lo inunda. “El precio récord mundial ilustra el interés duradero por la historia del Titanic”, explicó el subastador Andrew Aldridge, quien definió a los Straus como “la historia de amor definitiva”, según recoge The Guardian. “Ida se negó a dejar a su marido mientras el barco se hundía, y este récord demuestra el respeto que se les sigue teniendo”.

Un mercado que continúa creciendo

El anterior récord de una pieza del Titanic también correspondía a un reloj de oro, entregado al capitán del barco que rescató a más de 700 supervivientes y subastado por más de dos millones de dólares. En esta misma subasta se vendieron otros objetos de enorme valor histórico:

  • Una carta escrita por Ida Straus en papelería del Titanic, adjudicada por 100.000 libras.
  • Una lista de pasajeros, por 104.000 libras.
  • Una medalla de oro del RMS Carpathia, por 86.000 libras.

El evento alcanzó un total de 3 millones de libras (3.426.255,00 de euros) en artículos vinculados al famoso naufragio.

Más de un siglo después

Según The New York Times el reloj de Straus, cuyo mecanismo se detuvo a las 2:20 a.m., la hora exacta del hundimiento, se ha convertido en un símbolo de los más de 1.500 pasajeros y tripulantes que murieron en una de las tragedias marítimas más recordadas de la historia.

