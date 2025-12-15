Neus, joven abogada viviendo en Madrid: "Pago 550 euros en La Latina porque conozco un poco a la casera"

Decir cuánto pagas de alquiler en Madrid suele bastar para que un vídeo se viralice, sobre todo cuando la cifra se sale de lo habitual. Eso es lo que ha ocurrido con el fragmento que ha publicado Sebastián Medina en su cuenta de TikTok, una entrevista callejera en la que una joven responde sin rodeos a la pregunta clave: ¿cuánto pagas de alquiler?.

"Ahora estoy pagando 550 euros", dice Neus (la joven que protagoniza el vídeo) cuando él le pregunta por lo que pagan de alquiler. La cifra sorprende aún más cuando especifica el barrio madrileño en el que vive: “Vivo en La Latina”, añade, uno de los barrios céntricos y con mayor demanda de viviendas para arrendar en la capital española.

La explicación de ese precio llega justo después y Neus aclara unos detalles de por qué lo que paga cada mes por su piso no responde a la lógica habitual del mercado. “Conozco un poco a lo que es la casera y tal, no pago ni gastos ni nada más, solo 550 euros”, añade.

Mientras caminan, Neus cuenta que eligió La Latina por “la vida social que tiene” y menciona otros barrios que también le gustan, como Malasaña o la zona de Ponzano. Al describirlos, traza una división bastante reconocible entre zonas y etapas vitales. “Ponzano yo diría que es más para gente más mayor y Malasaña y la Latina para más universitario y más hippie”, resume.

El vídeo no se queda solo en el alquiler. Cuando Sebastián Medina le pregunta a qué se dedica, Neus responde sin rodeos: “Soy abogada”. Y aprovecha para lanzar un consejo directo a quien quiera seguir ese camino profesional, lejos de discursos idealizados. “Que investigase mucho el tema de las salidas laborales, que conociese a mucha gente porque los contactos siempre van bien y que empezase a hacer prácticas cuanto antes”.