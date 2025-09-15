El emotivo discurso de Owen Cooper, el actor de 'Adolescencia' que ha hecho historia por ser el más joven en ganar un Emmy
"Yo no era nada hace tres años", ha recalcado el actor.
Con solo 15 años, Owen Cooper ha hecho historia. El actor de Adolescencia (Netflix) se ha convertido en el más joven en ganar un premio Emmy al triunfar ante otros grandes nombres como Javier Bardem en la categoría de Mejor actor de reparto de miniserie. Cooper superó así a Scott Jacoby que logró en 1973 ser el más joven en recibir un Emmy en alguna categoría de interpretación con 16 años.
Cooper protagonizó la ficción en la que da vida a Jamie hace dos años, cuando tenía 13 años, y lo más sorprendente es que no tenía ninguna formación actoral, algo que él mismo ha recordado en su emotivo discurso al recoger el galardón.
"Estar aquí de pie es simplemente, guau, es tan surrealista", comenzó diciendo el joven, visiblemente emocionado e incrédulo ante la situación. "Cuando comencé estas clases de teatro hace un par de años, ni siquiera esperaba estar en Estados Unidos, y mucho menos aquí", recordó el británico.
El joven aprovechó el momento para alentar a los espectadores en seguir trabajando por lo que ellos crean. "Creo que esta noche demuestra que si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida", enfatizó. "¿A quién le importa si te avergüenzas? Todo es posible. No era nada hace tres años, y ahora estoy aquí", añadió.
Cooper también quiso agradecer el premio a sus familiares, compañeros de reparto y el equipo de producción: "Puede que mi nombre esté en este premio, pero en realidad pertenece a la gente detrás de la cámara".
Con solo cuatro capítulos, este drama creado y dirigido por Jack Thorne aborda el asesinato a una joven por el que se acusa a Jamie (Owen Cooper), un compañero de instituto de 13 años que es detenido como principal sospechoso del asesinato.
Una de las triunfadoras de la noche
Adolescencia, junto a The Pitt y The Studio se convirtió en una de las grandes triunfadoras de la noche de los Emmy. Además del premio a Mejor actor de reparto, la producción de Netflix se llevó ocho estatuillas, entre ellas las de Mejor dirección y Mejor actor protagonista de miniserie, ambas para Stephen Graham.
"Nunca esperamos que nuestro pequeño programa tuviera un impacto tan grande, pero estamos muy agradecidos de que lo haya tenido", dijo Graham. "Este tipo de cosas normalmente no le pasan a un chico como yo, solo soy un chico mestizo de un bloque de pisos en un lugar llamado Kirkby. Así que estar aquí hoy frente a mis compañeros y recibir su reconocimiento es lo más humilde que jamás podría imaginar en mi vida, y les demuestra que cualquier sueño es posible", añadió el actor, visiblemente emocionado.
Por su parte, Erin Doherty, quien da vida a una psicóloga infantil que trata a Jamie en la ficción, se alzó con el premio a Mejor actriz de reparto en una miniserie, también quiso agradecer a todo el equipo de producción de la ficción por su "esfuerzo", especialmente en una miniserie grabada en su totalidad en plano secuencia: "Me encantaría mencionar a cada una de las personas involucradas en la realización de este programa porque fue la definición de un esfuerzo de equipo".
El talento de Cooper, antes de ser reconocido por la Academia de Televisión, ya había llamado la atención de sus compañeros. "Hay actores que ensayan durante años y, aun así, son incapaces de alcanzar el magisterio de Cooper", destacó el director de la serie Philip Baratini en una entrevista con Variety.
La propia Doherty pudo incluso improvisar con él en una de las escenas. Tras un bostezo del joven actor en pleno interrogatorio con Doherty, esta improvisó y le preguntó: "¿Te estoy aburriendo?”, provocando una reacción inesperada en su compañero de reparto. "Me tomó por sorpresa y me hizo sonreír porque no lo esperaba en absoluto. Fue increíble", recordó Cooper.