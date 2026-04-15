El ministro de Cultura Ernest Urtasun responde ante las declaraciones de Pablo Motos y Sonsoles Ónega sobre el IVA de los libros

Este martes El Hormiguero (Antena 3) ha recibido la visita de Sonsoles Ónega para presentar su libro Llevará tu nombre, el segundo tras ganar el premio Planeta, que salió a la venta el 25 de febrero, solo una semana antes del fallecimiento de su padre, el periodista Fernando Ónega.

Allí, tanto Pablo Motos como Ónega afirmaron que el Impuesto de Valor Añadido (IVA) de los libros se iguala al de productos como el tabaco, es decir, del 21%. "El IVA de los libros. En el cine lo bajaron al 10%. El de los libros sigue siendo el 21%", ha sentenciado Motos, que ha contado con el apoyo de su entrevistado. "Sí, exacto", ha apostillado Ónega. "Lo mismo que un paquete de Ducados", ha comentado Motos. "Es correcto", ha vuelto a señalar Ónega. Ambos se han lamentado de lo alto que es este impuesto y han reclamado: "Hay que hacer campaña por rebajar el IVA de los libros".

No obstante, esta información es falsa ya que el IVA de los libros ya que, desde el 23 de abril de 2023 es superreducido al 4% y no al 21%. Así lo establece el Real Decreto-ley 15/2020, a la vez que "se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro electrónico".

Ahora, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram. "¿Vosotros creéis que el IVA de un libro y el de un paquete de Ducados es lo mismo? Esto se dijo ayer en un programa de televisión", comienza diciendo antes de introducir el diálogo de Motos y Ónega.

"La verdad es que esto es falso: el IVA del libro está al 4% y el IVA de un Ducados está al 21% porque este Gobierno trabaja para que todos los sectores culturales trabajen con un IVA reducido. Por cierto, a diferencia de lo que hizo el Partido Popular que cuando llegó al Gobierno la última vez subió el IVA del cine y del teatro al 21%", responde.

Además, aclara que en el Gobierno trabaja para que el libro mantenga un "4% de IVA y no un 21" y ha aprovechado la ocasión para animar a los espectadores a comprar libros ahora que se acerca "el día del libro y Sant Jordi" a que se compren "muchos libros".