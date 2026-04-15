Pablo Motos y Sonsoles Ónega se quejan de que el IVA de los libros es del 21% cuando es del 4% 

Sonsoles Ónega ha acudido a divertirse a El Hormiguero. La presentadora de Atresmedia y ganadora del premio Planeta ha charlado de literatura con Pablo Motos y ambos se han quejado del IVA de los libros en España.

Ambos han lamentado que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los libros sea del 21% cuando en realidad es del 4%, es decir, los libros en España tienen un IVA superreducido.

"El IVA de los libros. En el cine lo bajaron al 10%. El de los libros sigue siendo el 21%", ha afirmado Motos. "Sí, exacto", ha apostillado Ónega. "Lo mismo que un paquete de Ducados", ha comentado Motos. "Es correcto", ha apuntado de nuevo la presentadora.

Ha afirmado la presentadora de Y ahora Sonsoles que no se entiende que los libros tengan un 21% de IVA y que "hay que hacer campaña por rebajar el IVA de los libros". Una frase que ha generado aplausos del público.

"Es verdad que es un dinero. Son 23 eurillos. Es mucho porque quiero que la gente compre muchos libros. Si fuera sólo el mío. Es que hay que leer. Hay que comprar mucho libro, hay que mover la industria. Una idea que puede ser es que bajemos un poquito el IVA de los libros", ha dicho Ónega.

Pablo Motos ha añadido que "si quieres un país culto" el IVA de los libros debe estar en cero: "No pasaría nada. Sería una cosa muy celebrada por todo el mundo".

El IVA de los libros del 4%

La realidad es que el IVA de los libros es del 4% y no del 21%. Según la Agencia Tributaria, tendrán un IVA del 4% "los libros (incluidos libros escolares), periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad y, elementos complementarios que se entreguen conjuntamente".

"Se incluyen partituras, mapas y cuadernos de dibujo, excepto los artículos y aparatos electrónicos. Libros, periódicos y revistas digitales que no contengan única o fundamentalmente publicidad", recoge la norma de tipos superreducidos (artículo 91.Dos, Ley 37/1992).

El diario ABC recogía en el año 2020 que la por entonces vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, había anunciado la decisión del Gobierno de bajar al 4% el IVA de libros electrónicos y revistas y periódicos digitales, equiparándolo al tipo impositivo reducido de estos mismos productos en papel.

En conclusión, los libros en España tienen el mismo IVA que el pan, el aceite de oliva, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, los tubérculos, los cereales y los productos naturales según el Código Alimentario.