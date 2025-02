'Esa Diva': la actuación de Melody en el Benidorm Fest que le dio la victoria

A la segunda fue la vencida, en el caso de Melody. La artista sevillana estuvo a punto de representar a España en Eurovisión en 2009 con Amante de la Luna, pero no pudo ser. Este sábado ha recibido el sí tanto del jurado como del público y se ha proclamado vencedora del Benidorm Fest 2025 con Esa Diva.

Como describe RTVE, la canción es "un himno al poder femenino y a la diversidad de las mujeres, recordando que las verdaderas divas pueden estar en cualquier parte".

Más allá del mensaje, a Melody le dio incluso para meter "la bomba" que anunció en la eliminatoria del jueves si llegaba a la final. Sabiendo reírse de sí misma, evocó el meme de una actuación del pasado en el que hacía el helicóptero con el pelo e incluyó el gesto, para deleite de las redes.

Un verso de la canción evoca a su propio pasado como estrella infantil. "Fui del mundo la rumbera", canta, en referencia al hit infantil que la lanzó a la fama, El baile del gorila.

Con una puesta en escena de lo más dramática, con un cuerpo de baile, volteretas y una peineta gigante, ahora tendrá el reto de trasladar su propuesta a Eurovisión, cuya final se celebrará el 17 de mayo en Basilea (Suiza).

Letra de 'Esa Diva', de Melody

Desde que era bien pequeña

Antes de saber andar

Aprendí a ser una estrella

Para mi era tan normal

Y descubrí a una suprema del teatro

Despreciando a los demás del camerino

Pero la supuesta diva

Por el eco de una vida

Que no le pertenecía se embrujó

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Es la madre que madruga

Es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

Ellas son divas también

Y abrazan desde su balcón la misma Luna

No importa su condición

No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

Y la música es mi única ilusión

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Esa diva soy yo

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo