Esta es la ciudad de Cataluña en la que se encuentra la academia de 'Operación Triunfo'

Estos días Operación Triunfo 2025 ha vuelto a convertirse en el tema de conversación favorito de gran parte de la población española. Desde la emisión de la gala 0 el pasado 15 de septiembre donde se dieron a conocer los nuevos concursantes, las redes se han inundado de memes y actuaciones del talent show que han despertado de nuevo la pasión del público. Todos conocen ya a los protagonistas de esta edición, pero ¿sabes dónde ocurre la magia?

La Academia más famosa de la televisión se ubica en el Parc Audiovisual de Catalunya, el gran complejo de sonido y platós situado en Terrassa que desde hace años acoge grandes producciones audiovisuales y que Prime Video ha señalado como sede para esta nueva temporada de OT. El Parc no solo aloja el plató, sino también los espacios de convivencia y ensayo que conforman la Academia.

Aunque OT2025 ha vuelto a poner el foco en Terrassa, lo cierto es que esta urbe a apenas unos 30 kilómetros de Barcelona tiene mucho más que ofrecer. La ciudad catalana combina un importante pasado histórico con una marcada identidad industrial y cultural. Además, se encuentra próxima al Parque Natural de Sant Llorenç, que ofrece un contrapunto de montaña y rutas de senderismo muy cerca de la ciudad.

Gran riqueza arquitectónica

La ciudad ofrece un rico patrimonio cultural en el que destaca la Seu d’Ègarra, el conjunto episcopal formado por las iglesias de Sant Pere, Sant Miquel y Santa Maria, que remonta sus orígenes en torno al siglo V, en la época final del Imperio Romano y en los primeros siglos del cristianismo. Se trata de la sede del antiguo Obispado de Égarra y hoy constituye uno de los puntos más importantes de Terrassa.

También destacan algunos templos más tardíos como la Catedral de Sant Esperit, construida a finales del siglo XVI y que, a pesar de haber sufrido diversas modificaciones, hoy conserva su fachada neogótica y la antigua capilla del Sant Crist, que a su vez acoge el Museo Parroquial. Además, el patrimonio medieval y moderno se funde con espacios museísticos de primer orden como es el caso del Castell Cartoixa de Vallparadís.

Esta fortaleza fue construida en el siglo XII con fines defensivos, pero en el siglo XIV dejó esas funciones para convertirse en una cartuja. En la actualidad, el castillo cuenta con una sala de exposiciones temporales del Museo de Terrassa. En esta línea, la ciudad presume de albergar el Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, instalado en una antigua fábrica textil modernista; y la Casa Alegre de Sagrera, una mansión burguesa convertida en museo que conserva murales y piezas de artistas locales.

La presencia continuada de Operación Triunfo en Terrassa consolida al Parc Audiovisual como polo de atracción para la industria audiovisual catalana y aporta actividad económica y mediática a la ciudad. Desde producciones de ficción hasta eventos y festivales, el complejo y la propia ciudad se han convertido en escenario habitual para equipos creativos y turistas culturales.