Fallece Fiorella de Angelis, la madre de Aitana Sánchez-Gijón

Aitana Sánchez-Gijón ha despedido este lunes a su madre, Fiorella de Angelis, quien falleció tras un empeoramiento de su estado de salud. Su muerte ha sido un duro golpe para la actriz pues compartía con ella su gran pasión por la cultura y el cine.

La intérprete se reunió con sus hijos, Bruna y Teo, para darle el último adiós. Entre los presentes también se encontraba su hermano, Eloy Sánchez-Gijón, además de numerosos amigos y allegados que estuvieron junto a la familia en este momento tan difícil.

Fiorella de Angelis nació en Italia y era profesora. Cuando llegó a España se casó con el catedrático Ángel Sánchez-Gijón, fallecido en 2007. Juntos formaron un hogar en el que la cultura y el ocio estaban muy presentes. Según recordó la actriz en una entrevista para la revista Elle, “yo recuerdo mi casa siempre llena de gente, por ahí pasaba todo el mundo y eso lo he heredado de mis padres”.

La pasión por la cultura que le transmitió su madre influyó en la intérprete, quien le dedicó el Goya de Honor que recibió en 2025. “¿Lo mejor de recibir el Goya de Honor tan pronto? Poder dedicárselo a mi madre en vivo y en directo”, capturó en la última imagen que comparten juntas en su perfil de Instagram.