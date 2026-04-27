Un adolescente francés chupó una pajita de una máquina expendedora de zumo de naranja en Singapur: ahora se expone a dos años de cárcel

Donde fueres haz lo que vieres, pero no te pases de listo. La lección se la debe haber aprendido a fuego un joven francés de 18 años que trató de hacerse el gracioso con una máquina expendedora de zumos de naranja en un centro comercial de Singapur a mediados de marzo. Cogió una pajita de la máquina, la rechupeteó, y la dejó en su lugar, exponiendo a otro usuario a que pudiese cogerla.

La "gracia" está en que el joven subió un vídeo cometiendo esa "broma" a las redes sociales, añadiendo una frase: "La ciudad no es segura". En poco tiempo, el clip se viralizó en plataformas como Instagram y, como era de esperar, la mayoría de quienes veían el vídeo no le pillaron la gracia a Didier Gaspard Owen Maximilien, este joven francés que estudia en una escuela de negocios en el país asiático.

Ahora, Maximilien se enfrenta a penas de más de dos años de cárcel y a una multa de miles de dólares después de que la empresa propietaria de la máquina expendedora, iJooz, confirmara al medio Channel NewsAsia que había presentado una denuncia ante la policía. Tras detectar el vídeo en las redes, la empresa aseguró que había sustituido más de 500 pajitas de plástico de la máquina.

Pero las autoridades judiciales singapurenses van en serio: los tribunales de este país del sudeste asiático celebrarán una vista el 22 de mayo para dirimir si este joven francés ha cometido un delito de desórdenes públicos y vandalismo, por lo que se expone incluso a penas de prisión. Incluso el centro educativo en el que el francés estudia ha anunciado una investigación interna para depurar más responsabilidades.

Didier Gaspard Owen Maximilien "chupó la pajita y la devolvió a su sitio en la máquina expendedora", subió ese vídeo a Instagram "sabiendo que sí o sí provocaría molestias al público", recogen los documentos judiciales a los que medios como el South China Morning Post han accedido.

Uno de los sistemas judiciales más estrictos del mundo

El del joven francés que podría recibir una condena de cárcel por chupar una pajita en una máquina expendedora en un centro comercial vuelve a poner en el foco el estricto sistema judicial de Singapur. No es la primera vez que un turista gracioso se las ve con las autoridades de este país del sudeste asiático en circunstancias similares.

El caso más recordado es el de Michael Fay, un joven estadounidense que fue condenado por el Tribunal de Distrito de Singapur en 1994 (cuando el chico tenía 19 años) a recibir seis latigazos con un bastón por vulnerar la Ley de Vandalismo. Su delito: haber vandalizado una docena de coches con pintadas y tirando huevos.

Aquel caso llamó la atención de buena parte de Occidente: Washington intervino. Estados Unidos defendió que Singapur tenía derecho a hacer cumplir su ley en la jurisdicción, si bien consideró que un castigo físico a un adolescente que no había cometido ningún delito violento era excesivo. Singapur se mantuvo firme, lo que provocó incluso tensiones diplomáticas con la entonces Administración de Bill Clinton.