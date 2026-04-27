Ve un coche mal aparcado y le deja un cartel que debería estar expuesto en la sede de la DGT

Dejar el coche mal aparcado es cada vez más común en España. Las prisas, la cara dura o la chulería propician que muchos conductores dejen su coche de cualquier manera y en cualquier sitio, con todo lo que ello supone.

En las últimas horas se ha viralizado la forma en la que tiene un ciudadano de hacer ver a los conductores sinvergüenza que son unos ídem: repartiendo unas tarjetas en las que te dicen unas cuantas verdades.

En la parte delantera de la tarjeta, que se suele dejar en el parabrisas de los coches, pone en mayúscula: "Enhorabuena, aparcas como una mierda. Dale la vuelta a la tarjeta para ver el motivo".

Al darle la vuelta a la carta ya se puede apreciar el motivo de recibir esta penalización ciudadana: dos plazas, un coche. Algo muy habitual en muchos parkings, sobre todo en los de los centros comerciales.

Pero ahí no queda la cosa. Además pone en mayúscula: "No sobran plazas, aparca como dios manda. La próxima vez, aparca como la gente". En la misma tarjeta hay otras opciones para marcar como, por ejemplo, dejar el coche muy cerca de otro, pisando la línea o dejarlo en diagonal en una plaza de aparcamiento.

Esto dice la ley

Pero cuánto de caro o de barato, según se mire, sale dejar el coche mal aparcado en España. Según la web de Real Automóvil Club de España (RACE), las multas de tráfico por aparcar mal conllevan una multa administrativa.

No se pierden puntos y la cuantía económica ronda de los 80 a los 200 euros. Eso sí, en todos los casos existe la posibilidad de aplicarse una deducción del 50% si se paga en el llamado periodo voluntario.

En el capítulo VIII del Reglamento General de Circulación se explican las normas generales de parada y estacionamiento. En el artículo 94 detalla hasta 16 casos que debes evitar si no quieres que te pongan una multa por aparcar mal y que se considerarán infracciones leves o graves, según sea su naturaleza.

Aquí algunos ejemplos que da la RACE: