Primer cara a cara entre Mónica García y Emilio Delgado por el liderazgo de Más Madrid: "¿Van a poder seguir votando en las primarias los inscritos en la web?"

Aunque hasta ahora todavía no ha confirmado si se presentará o no a unas primarias para presentarse como candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la izquierda madrileña muchos esperaban conocer la opinión de Emilio Delgado respecto al anuncio que este fin de semana realizó la ministra de Sanidad, Mónica García, quien comunicó que quiere ser la candidata de su partido a vencer a Isabel Díaz Ayuso.

Esta mañana, ambos, García y Delgado, coincidieron en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta, con la ministra conectando para una entrevista y el diputado en el plató. Aunque el presentador, Antonio García Ferreras, dijo que no era el momento de "montar un debate", no pudieron evitar confrontar sus posiciones respecto a cómo deben ser las primarias para escoger al candidato o candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad.

Delgado ha defendido la importancia de que el proceso sea "lo más participativo posible". "En ese sentido, me gustaría que pudiera seguir votando en Más Madrid toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad durante todos estos años y que no se delimitara a nadie el derecho al voto. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo y juntos, si somos capaces de hacer esto, creo que vamos a hacer unas primarias que van a dar ejemplo en todo el país", comentó Delgado.

En ese momento, García respondió que "sin duda", pero añadió un concepto que parece preocupar a Delgado, la "militancia". "Tenemos a la mejor militancia y, por supuesto, nuestra militancia va a ser la que tiene el derecho de participación y que va a ser la que democráticamente elija cómo nos presentamos ante la señora Ayuso", ha dicho.

Delgado, al escuchar eso, ha comentado que mucha gente "no podía ir a una actividad política pero ha podido votar todos estos años, gente que a lo mejor tiene dos trabajos, ocuparse de los niños, poner lavadoras... Y que aún así ha podido seguir formando parte del proyecto de Más Madrid y seguir votando. ¿Eso va a poder ser así en las primarias que vienen?" "¡Claro que sí!", ha contestado García, quien ha añadido justo después: "Todo el que haya participado y sea militante de Más Madrid. En todos los partidos las decisiones las toman los militantes de los partidos, eso es normal".

Esa es, según Emilio Delgado, la principal "discrepancia" entre ambos. "Durante siete años seguidos bastaba con estar inscrito en la web de Más Madrid", ha lamentado mientras la ministra celebraba que el diputado "siempre tiene ganas, Emilio es un entusiasta".