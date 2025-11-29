Fernando Costa, el rapero que refleja el barrio desde el amor y el dolor: "La gente que viene de abajo y que no siempre ha tomado las mejores decisiones, aprende antes"

El barrio siempre fue una dualidad, un lugar donde has crecido y forjado como persona, en el que vive mucha de tu familia y amigos más queridos, pero también una crudeza que hace que muchos maduren antes. Un sitio donde la vida no lo pone tan fácil y que te enseña que no todo es justo. Fernando Costa Morales (Ibiza, 1995) es plenamente consiente de ello y, como tal, ha dedicado el último año a plasmarlo en dos discos que representan esa dicotomía: ese amor y dolor que te han hecho la persona que eres hoy. Llega a la redacción de El HuffPost con su Audi familiar acompañado de Miki, su jefe de prensa. "¿Mucho curro?", nos pregunta a Sergi González, jefe de vídeo de este diario, y a un servidor nada más bajar del coche portando una gorra plana y sudadera roja.

Amor y Dolor de Barrio han sido los dos discos que han protagonizado la vida del ibicenco este año. "Claro, la gente no lo sabía, pero nosotros estuvimos trabajando siempre con la intención de hacer los dos proyectos", nos desvela durante la entrevista. Amor, un trabajo compuesto por ritmos más experimentales, con colaboraciones inusuales en la carrera del rapero y que buscaba posicionar al artista en lugares que no acostumbra y Dolor, la vuelta a casa, el sonido crudo que le hizo un nombre en su isla y fuera de ella, el rap más reivindicativo y social que refleja un camino que nunca fue fácil y las letras que siempre le han identificado. Se sienta en la silla junto a su botella de agua después de una década donde todo ha ido muy rápido, pero que, asegura, ha sido capaz de disfrutar.

Ya no es tanto el chaval rebelde que ponía copas en los garitos de Ibiza y que hacía música por hobby, ahora se ha convertido en un artista asentado y una de las voces más representativas del rap en español. Además, recientemente ha sido padre. "Es muy guay ser padre rapero, tío. Siempre que estoy de bajona pienso en Jairo y me digo: 'hazlo por él'. Incluso a nivel de inspiración y todo estoy en mi mejor momento", nos cuenta. La familia y los amigos hechos por el camino también son uno de sus pilares. "Mi madre lleva siempre mi merch puesto y, mi padre, con los CD´s en el coche. De hecho seguro que esta entrevista la ven y la comparten con muchísimo orgullo", dice. La vida en Madrid la pasa junto a su mujer ya que ninguno tiene familia en la capital. "Somos ella y yo contra el mundo", asegura dejando una promesa: esto tan solo acaba de empezar.

Esta entrevista está grabada antes de que Fernando Costa sacara el tema respondiendo a Ayax, titulado 'Te Avisé'. No obstante, ya nos adelantó que "si fuera él tendría otras cosas más serias por las que preocuparme que ir dedicando canciones a la gente".

Diez años de carrera. Diez años en los que has vivido muchísimas cosas. Cuéntame, ¿qué piensas cuando echas la vista atrás y ves todo el camino recorrido?

Cuando echo la vista atrás pienso —porque el tiempo pasa demasiado rápido— que quizá no somos conscientes de todo lo que conseguimos. Siempre estamos metidos en la vorágine del siguiente proyecto y se hace más difícil disfrutar del proceso. Pero creo que lo he disfrutado bastante. Más allá de lo que puedas lograr, están también las amistades que haces por el camino.

El aprendizaje también. Antes quizá era más impulsivo y confiado; ahora me pienso más las cosas. Todo lo que he vivido me ha hecho ser quien soy hoy. Incluso los errores —como digo en una canción del disco— forman parte del camino. Creo que, cuando miro atrás, veo cosas muy bonitas y otras no tanto, pero todo eso nos ha traído hasta aquí y vamos a seguir dándole caña.

Fernando Costa: "Las cosas pasan muy rápido, pero he logrado disfrutarlas" Sergi González

Ha sido un año con muchísima música: has sacado dos discos, Amor de Barrio y Dolor de Barrio. ¿Crees que has logrado representar el barrio con esa dualidad entre la parte más bonita, más experimental, y la parte más cruda?

Sí. Amor y Dolor de Barrio representan ese sentimiento de pertenencia a tus raíces, de aquellos que siempre están ahí en las buenas y en las malas —sobre todo en las malas—. Antes de que todo esto pasara, quienes confiaban en ti se alegraban de tus victorias. Hay mucha gente que cuando estás mal está contigo, pero cuando estás bien no se alegra tanto por ti. Ahí ves que quizá la amistad no era tan de verdad.

También creo que el barrio forma parte de todos nosotros. Hay momentos en los que estás más sensible y entonces te encaja Amor de Barrio, y otros en los que necesitas soltar lo que llevas dentro, los malos pensamientos, subirte el ego, el poderío... Ahí tienes Dolor de Barrio, un disco con más fuerza. No es que Amor de Barrio no la tenga, pero hay Fernando para todas las facetas. Lo bonito es innovar, hacer cosas nuevas y no quedarte siempre en lo que ya te funciona.

Amor de Barrio es un disco más experimental, con sonidos nuevos y lugares donde quizá no estamos tan acostumbrados a verte. En Dolor de Barrio vuelves un poco a casa, a tus orígenes, al sonido de siempre. ¿Es una reafirmación de tu estilo?

Es curioso, porque aunque Dolor de Barrio sea como un volumen dos o una cara B, lo hicimos a la par. Hicimos Amor y Dolor a la vez. Y, aunque ahora parezca que he vuelto a la música con la que me di a conocer, en realidad la estaba haciendo al mismo tiempo. Es una vuelta a casa, pero yo nunca me fui. Siempre he hecho la música que me hace feliz.

La premisa de Amor de Barrio era pasármelo bien, juntarme con artistas con los que quizá no era tan previsible colaborar, absorber cosas nuevas de ellos —no solo de los colaboradores, también de productores y del equipo audiovisual—. De todos me he nutrido. Dolor de Barrio es una vuelta a casa porque salió en ese momento, pero Fernando nunca se fue: estaba pasándoselo bien en el estudio mientras preparaba también la versión más dura que sabía que la gente me iba a pedir.

¿Cómo fueron esos días grabando dos discos tan diferentes a la vez?

Fue un reto, porque un día estás con un ánimo y al siguiente con otro. Amor de Barrio se prestaba a no ser lineal, a tener muchos matices y explorar. Dolor de Barrio mantiene un sonido más uniforme y quizá por eso me resultaba más fácil: tenía ese hueco para pasarlo bien, pero también para hacer un disco duro y reivindicativo. En Amor de Barrio era entrar al estudio, escuchar una base electrónica, juntarme con L Gante —que viene de otro estilo— y hacer algo más suyo. Me gusta meterme en el mundo de los demás, no arrastrarlos al mío.

Fue muy divertido hacer ambos discos a la vez. El reto estaba en Amor de Barrio, porque eran estilos que nunca había tocado.

Fernando Costa: "Fue muy divertido hacer los dos discos a la vez". Sergi González

En Qué hubiéramos sido, junto a Al Safir, hablas de los orígenes, de la vida pasada, de las noches frías, de problemas con la policía... ¿Qué importancia tienen esas experiencias en el rap?

Creo que las experiencias de un chaval de barrio, que quizá pasa por épocas de rebeldía o se mete en problemas, le hacen vivir cosas que otros no viven. No tiene por qué venir de una familia desestructurada; simplemente la vida a veces te pone en situaciones que te hacen madurar antes. También los problemas familiares, la pérdida de gente querida, problemas médicos… Todo eso te marca y te hace, de mayor, tener otra visión o una inteligencia emocional distinta a la de alguien que ha vivido entre algodones.

En la canción reivindico eso: ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos pasado por todo aquello? Al final, la gente que viene de abajo, que lucha y que no siempre ha tomado las mejores decisiones, aprende más rápido y antes.

En Mujica, haces referencia a Pepe Mujica, expresidente uruguayo que ha fallecido este año. ¿Querías hacerle un homenaje? ¿Qué significa para ti él y su mensaje?

Para mí siempre ha sido un referente. Mi mujer y su familia son de Uruguay, así que siempre he estado muy cercano a sus pensamientos y discursos. Es una persona de la que tomar referencia en cuestiones sociales y políticas. En este tema, estaba escuchando la instrumental con Blas y pensé en meter un sample inspirador al principio, como hacemos muchos raperos, para que el oyente entre en un mismo universo.

Quise hacerle un homenaje poniéndolo al principio del tema y también referenciándolo en la letra. Es un truquillo que uso para meterme en la atmósfera de la canción y que todo quede homogéneo.

En varios temas haces referencia a tu familia: tus padres, tu abuela… Después de diez años de trayectoria, ¿qué te dicen ahora?

Están orgullosísimos. Al principio les costaba entender que no estudiara y quisiera ganarme la vida con la música, pero con el tiempo vieron que era lo que me hacía feliz y que podía vivir de ello. Mi madre va siempre con mi merch, mi padre lleva mis CDs en el coche... De hecho, seguro que ven esta entrevista y se la pasan a sus amigos. Siempre han sido mis fans número uno. Y antes de la música también estuvieron ahí, aunque yo no se lo pusiera fácil por ser un chaval más rebelde. Nunca me faltó un plato de comida ni un "te quiero". Les estoy muy agradecido.

En Mi camino colaboras con SFDK, compuesto por Óscar y Zatu, uno de los grupos más referenciales del rap en España. Además, narrando ambas trayectorias ¿Cómo fue?

Con Oscar y Zatu llevábamos años coincidiendo en festivales y escribiéndonos por redes. El año pasado estuve en su estudio en Sevilla, trabajando con otros artistas, y ahí conectamos personalmente. Luego tuve un problema familiar y tuve que volar a Mallorca porque a mi madre le dio un ictus, y él estuvo pendiente constantemente, preguntando por mi familia y cómo estábamos todos. Siempre se han portado increíble conmigo.

Más allá de la música —que ya sabemos que después de 25 años de carrera seguir con ese hambre es admirable—, es inspirador ver su energía. Me recuerda que esto es un camino largo. Hacer una canción con ellos es un sueño cumplido. Me crié escuchándolos y ahora tenemos un tema juntos. Es un gol por la escuadra para mí y también para la gente que me sigue.

Fernando Costa: "Tener una canción con SFDK es un gol por la escuadra" Sergi González

Dolor de Barrio es un disco crudo donde hablas de lo dura que puede llegar a ser la vida. De hecho, en Prefiero estar solo dices que "a veces la vida no te da lo que mereces". ¿Es importante reivindicar ese mensaje en un mundo lleno de Mr Wonderfulls?

Más que reivindicarlo, es hacer entender que no todo es así de bonito. Puedes querer mucho a alguien y que un día le pase algo grave. Pueden pasar desgracias que no dependen de ti. La vida no siempre es "si quieres, puedes". Lo bonito de la vida también son los matices. Amor y Dolor representan eso.

Creo que, sin las cosas malas que he vivido, no tendría la fortaleza mental que tengo hoy. Hay que agradecer ciertos momentos malos porque te enseñan. No todo es de color de rosa y la vida, tarde o temprano, te da un golpe que te despierta.

En Grecofernanda metes humor después de tanta crudeza, y en el videoclip aparece David Broncano, a quien conoces desde hace años. ¿Cómo fue la grabación?

Grecas y yo estábamos en el estudio y la canción salió rapidísimo. Desde el principio pensé: "Si esto tiene videoclip y sale David, sería increíble". Además, vistiéndolo de botones y todo de un modo más gracioso. Le mandamos la idea a su equipo junto con la canción, aceptó y vino. Estuvo súper proactivo, dando ideas. Es una persona que siempre aporta y que nunca nos ha pedido nada por aparecer con nosotros. Le aprecio mucho.

A lo largo de tu trayectoria, y en Dolor de Barrio también, siempre has tratado de poner el foco social en el centro, animando a la gente a que se levante y luche por lo suyo, ¿cómo ves a la sociedad hoy en día?

Lo que sí que veo es que la gente está bastante dormida, en el sentido de que "mientras a mí y a mi círculo no nos afecte, pues paso y que se tomen las normas que que se vea bien y que mientras a mí no me toque...", pienso así un poco, de que la gente no tiene mucha opinión y que es muy de seguir modas y poco de crear las suyas propias.

Nos hemos vuelto un poco más conformistas más que egoístas. Y eso es lo que falla, si quieres ser una persona interesante en la vida, pero al final nunca opinas de nada y siempre estás ahí en el medio eres como una hoja que la mueve el viento.

En Dolor, el tema que cierra el disco, vuelves a hablar de una vida difícil. ¿Echas de menos la reivindicación social en el rap actual?

Quizá lo echo de menos en lo mainstream, pero si indagas hay artistas que siguen ese camino. Lo bonito es que haya de todo. No digo que una música sea mejor que otra; simplemente hay gustos. Sí me gustaría que hubiera más contenido social, más esencia del rap original, pero también veo grupos en España que están despuntando con ese mensaje como pueden ser Ill Pequeño y Ergo Pro que me encanta lo que hacen.

Fernando Costa: "Mi madre siempre lleva mi merch puesto y mi padre los CD´s en el coche" Sergi González

Vienes de Ibiza, un lugar donde es complicado expandirse musicalmente. ¿Cómo fue empezar a escucharte fuera de la isla?

Muy bonito. Yo solo había pisado Ibiza y Granada en mi vida. De repente empezar a viajar, conocer sitios, gente, comidas, culturas… Esas amistades que hice entonces siguen hoy conmigo. Eso es lo más enriquecedor que me ha dado este camino.

Dos discos en un año y ahora empieza la gira, mucho curro. ¿Qué echas de menos de cuando paras y estás más tranquilo? ¿Qué harás después de todo esto?

El ser humano siempre quiere lo que no tiene. Cuando estás en gira quieres estar en casa; cuando estás en casa quieres volver a la guerra. Lo que echo de menos es la rutina: cocinar, ver la tele, estar con mi hijo, ir al gimnasio, ver a mi familia.

Sobre el futuro… Ahora toca disfrutar del disco y la gira. Me voy a Argentina y Uruguay a tocar y estaré un mes trabajando con artistas de allí. Siempre estoy en algo nuevo. Ya se verá lo que viene.

Es algo que seguro que te han preguntado mucho, pero ¿cómo es ser padre rapero?

Muy guay, tío. He tenido mucha suerte con Jairo: duerme toda la noche y hasta las 7:00 no se levanta, es uno más de nosotros. Mi mujer me ayuda muchísimo; intentamos ser un equipo. No nos ha afectado laboralmente: sigo yendo al estudio, a conciertos… Al contrario, tengo más ganas que nunca. Siempre tengo la cara de Jairo en mi cabeza de cuando no tengo ganas o cuando esté como un poco más apagado, y me digo: hazlo por él. Entonces yo creo que me ha ido a mejor. A nivel inspiración también me siento mejor y creo que estoy en mi mejor momento, tanto personal como profesional, así que no puedo estar más agradecido con la vida y con Jairo.

Y cuando mi mujer necesita ir a algún sitio, yo cojo a Jairo y me lo llevo. Si ahora mismo ella hubiera tenido que ir a algún sitio, Jairo estaría aquí y estaría con Miki, mi jefe de prensa, ayudándome a mecerlo, a darle un biberón o lo que sea. Tengo también esa suerte de que mi equipo de trabajo es muy cercano.

Y sí, mi mujer es fundamental. Sin ella nada de esto sería posible. No tenemos familia en Madrid: somos ella y yo contra el mundo. Si uno tiene que salir, el otro se queda con Jairo. Incluso mi equipo es como familia: si un día hay que cambiar un pañal, no hay drama.

¿Podemos afirmar con rotundidad que queda Fernando para rato?

Sí, queda Fernando para rato. Vienen cosas muy grandes y estamos trabajando a tope en nuevos proyectos que iremos desvelando.