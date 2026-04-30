EEUU busca una coalición para reabrir Ormuz: estima que la guerra de Irán le ha costado ya 25.000 millones

El presidente de EEUU, Donald Trump, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Estado, Marco Rubio, en la cumbre de la OTAN en La Haya, el 25 de junio de 2025.

Un cable del Departamento de Estado norteamericano difundido esta madrugada por Reuters desvela que la Administración del presidente Donald Trump busca la participación de otros países para formar una coalición internacional que restablezca la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aprobó la creación de la Estructura de Libertad Marítima (MFC, por sus siglas en inglés), según el cable fechado el 28 de abril, que se describe como una iniciativa conjunta del Departamento de Estado y el Pentágono.

"La MFC constituye un primer paso crucial en el establecimiento de una arquitectura de seguridad marítima posconflicto para Oriente Medio. Este marco es esencial para garantizar la seguridad energética a largo plazo, proteger la infraestructura marítima crítica y mantener los derechos y libertades de navegación en rutas marítimas vitales", señala el texto.

El componente de la iniciativa liderado por el Departamento de Estado serviría como centro diplomático entre los países socios y la industria naviera, mientras que el componente del Pentágono, que opera desde la sede del CENTCOM (por sus siglas en inglés, United States Central Command o Comando Central de EEUU) en Florida, coordinaría el tráfico marítimo en tiempo real y se comunicaría directamente con los buques que transitan por el Estrecho, indica el cable. La noticia fue publicada inicialmente por el Wall Street Journal, ayer miércoles.

Las embajadas estadounidenses deberían presentar la protesta formal verbalmente a las naciones socias antes del 1 de mayo, pero no a Rusia, China, Bielorrusia, Cuba ni a "otros adversarios de Estados Unidos", según el cable. La participación podría consistir en diplomacia, intercambio de información, aplicación de sanciones, presencia naval u otras formas de apoyo, añade.

"Acogemos con beneplácito todos los niveles de participación y no esperamos que su país desvíe sus recursos y activos navales de las estructuras y organizaciones marítimas regionales existentes", señala el cable.

"Acogemos con beneplácito todos los niveles de participación y no esperamos que su país desvíe sus recursos y activos navales de las estructuras y organizaciones marítimas regionales existentes"

"El Foro Marítimo de Irán (MFC, por sus siglas en inglés) es distinto de la campaña de Máxima Presión del Presidente y de las negociaciones en curso".

El tráfico a través del estrecho, que solía transportar una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, se ha reducido drásticamente desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero y Teherán bloqueó la vía marítima.

El buque Epaminondas, durante su incautación por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026. Meysam Mirzadeh /Tasnim / WANA vía REUTERS

Opciones militares sobre la mesa: ¿cuáles son?

La propuesta de Estados Unidos surge tras un punto muerto en los esfuerzos por resolver el conflicto, lo que también ha llevado a EEUU a intentar frenar las exportaciones de petróleo de Irán mediante un bloqueo naval de los puertos iraníes.

El portal de inteligencia Axios publica este jueves que Trump recibirá hoy una sesión informativa sobre nuevos planes para una posible acción militar en Irán por parte del comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, informan dos fuentes con conocimiento del tema. Esto "indica que Trump está considerando seriamente reanudar operaciones de combate importantes, ya sea para intentar desbloquear las negociaciones o para asestar un golpe final antes de poner fin a la guerra", expone la información, visto el bloqueo de los contactos de paz, indirectos, que las partes habían llevado a cabo en las últimas semanas.

El CENTCOM ha preparado un plan para una serie de ataques "cortos pero contundentes" contra el régimen teocrático -que probablemente incluyan objetivos de infraestructuras civiles, como había amenazado Trump, lo que supondría un crimen de guerra- con la esperanza de romper el estancamiento en las negociaciones, según añaden tres fuentes con conocimiento del tema al mismo digital. Se espera que Irán regrese a la mesa de negociaciones mostrando mayor flexibilidad en el tema nuclear, de esta manera.

Otro plan que se espera que se comparta con el mandatario se centra en tomar el control de parte del estrecho de Ormuz para reabrirlo al transporte marítimo comercial. Dicha operación podría incluir fuerzas terrestres, según una de las fuentes. Y otro más: una operación de fuerzas especiales para asegurar las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán.

Trump declaró a Axios el miércoles que consideraba el bloqueo naval a Irán "algo más efectivo que los bombardeos". Parece que actualmente ese bloqueo es su principal herramienta de presión, pero consideraría una acción militar si Irán no cede, ahondan sus asesores.

Los planificadores militares estadounidenses también contemplan la posibilidad de que Teherán sea el que se mueva y emprenda acciones militares contra las fuerzas estadounidenses en la región en represalia por el bloqueo.

Un coste poco sostenible

Y todo esto coincide con la estimación hecha con el Pentágono, que sostiene que la guerra ha costado ya a EEEU 25.000 millones de dólares, principalmente en municiones. "A día de hoy, estamos gastando aproximadamente 25.000 millones de dólares en la Operación 'Furia Épica'. La mayor parte de esa suma corresponde a municiones", declaró el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, en una audiencia ante la Cámara de Representantes.

Además, "una parte de ese monto se destina a gastos de operaciones y mantenimiento, así como al reemplazo de equipos", añadió, según informa EFE.

El funcionario aseguró que el Departamento de Guerra formulará una solicitud presupuestaria suplementaria a través de la Casa Blanca que se remitirá al Congreso "una vez cuenten con una evaluación completa del costo del conflicto".

El Pentágono compartió por primera vez una cifra sobre los gastos de la guerra durante una audiencia para dar cuenta de los presupuestos del Departamento ante los legisladores, en la que comparecen el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Dan Caine. Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés), ya las primeras 100 horas de la guerra contra Irán tuvieron un coste de al menos 3.700 millones de dólares, lo que se traduce en casi 900 millones al día.

Por su parte, Hegseth insistió en la justificación para continuar con la operación, ya que a su juicio Irán todavía no ha abandonado sus ambiciones nucleares y restó importancia a la duración del conflicto.

"Les recuerdo cuánto tiempo (estuvimos) en Afganistán y cuánto tiempo en Vietnam. Llevamos apenas dos meses inmersos en una lucha existencial por la seguridad del pueblo estadounidense. Irán no puede poseer una bomba nuclear" Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU

"Les recuerdo cuánto tiempo (estuvimos) en Afganistán y cuánto tiempo en Vietnam. Llevamos apenas dos meses inmersos en una lucha existencial por la seguridad del pueblo estadounidense. Irán no puede poseer una bomba nuclear", señaló.

Además aprovechó para cargar contra aquellos legisladores que se oponen a la guerra, a los que consideró el "mayor adversario" en estos momentos. "El mayor desafío, el mayor adversario que enfrentamos en este momento, son las palabras imprudentes, ineficaces y derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos", criticó.

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