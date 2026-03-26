HBO publica el primer tráiler de la serie de 'Harry Potter': así son las primeras imágenes de Harry, Ron y Hermione

Los potterheads están de enhorabuena. El primer tráiler de la serie de HBO basada en la saga de libros de Harry Potter ha visto la luz este miércoles. En este primer avance se ven las imágenes de lo que será la primera temporada de ocho episodios, basada en el primer libro de J.K Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal.

De hecho, en estas primeras imágenes se ven estampas ya conocidas por los fans de la saga como son las vivencias del joven mago en la casa de sus tíos, los Dursley, el maltrato por parte de su tía Petunia, quien le deja claro que "no es especial", la llegada de la carta de Hogwarts, el primer encuentro con el gigante Hagrid, la escena del sombrero seleccionador, las carreras para llegar al Andén 9 y 3/4 o las primeras aventuras de Harry en la escuela de magia y hechicería.

Aunque ya se habían compartido las primeras imágenes del trío protagonista y de algunos de los personajes, este avance supone la primera impresión en escena del trío protagonista: Dominic McLaughlin, como Harry, Arabella Stanton, como Hermione, y Alastair Stout, como Ron.

La fecha de estreno prevista para la serie de 'Harry Potter' y el primer vistazo a Snape, Dumbledore o Hagrid

A pesar de que la serie se encuentra aún en rodaje desde el pasado mes de julio, con este tráiler HBO ha confirmado la fecha de estreno. Lejos de ese 2027 inicial, la plataforma de streaming ha anunciado que verá la luz las Navidades de 2026, una fecha propicia para la saga y en la que muchos seguidores aprovechan para rememorar las películas clásicas.

Con estas imágenes se han dejado ver también por primera vez el aspecto de otros actores confirmados son John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape —un papel que le ha costado incluso amenazas de muerte—, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Asimismo, para esta ficción, que contará con una temporada basada en cada uno de los libros de la saga. Se han confirmado nombres como Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan) y Rory Wilmot (Neville Longbottom) que ampliarán el elenco de estudiantes de Hogwarts. No obstante, todavía sobrevuela la incógnita de quién dará vida a Voldemort, que en la adaptación cinematográfica encarnó Ralph Fiennes. En un principio se habló de Cillian Murphy, pero el propio actor negó estas afirmaciones.