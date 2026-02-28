Santiago Segura lleva más de 3.000 'me gusta' con su tuit a los Goya horas antes de la gala

Santiago Segura es uno de los directores más taquilleros de España. El director de Torrente y de la saga Padre no hay más que uno está a pocas semanas de estrenar Torrente Presidente, su esperada película sobre las aventuras de José Luis Torrente.

Este sábado 28 de febrero es una fecha especial porque, además de ser el día de Andalucía, es la ceremonia de los Goya, que cumple este año 40 primaveras. Los expertos ponen Los Domingos de Alauda Ruíz de Azúa y Sirat de Oliver Laxe como grandes favoritas de la gran noche del cine español.

En este día tan señalado, Santiago Segura —ganador de tres premios Goya— ha querido mandar un mensaje a todos sus compañeros y compañeras, que a buen seguro estarán ya de los nervios a pocas horas de que empiece la gala.

"Mis felicitaciones a todos los compañeros y compañeras nominados a los Goya! Mucha suerte para esta noche!!! (Y ahora una pequeña cuña publicitaria). 13 de Marzo estreno mundial en todos los cines! Torrente, presidente!", ha escrito el director de cine.

Un mensaje que en pocas horas ha superado los 3.000 'me gusta' y que tiene ya cientos y cientos de comentarios de todo tipo. Además, Segura ha sido noticia hace poco por su drástica decisión sobre Torrente, Presidente.

Santiago Segura ha decidido estrenar la película directamente en cines sin carteles, sin trailers y sin pases previos para la prensa. Una decisión que ha tomado para evitar destripes y que los verdaderos fans de la saga vayan a ver la película sin saber antes los cameos y la trama.

Un mensaje que resuena más si cabe sobre todo después de que hace unos años, cuando ganó numerosos premios La Infiltrada, la productora de la película se la dedicó porque, dijo, gracias a su películas taquilleras se pueden pagar otras cintas que no tienen tanto público pero que son igualmente necesarias.