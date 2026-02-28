Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Santiago Segura lleva más de 3.000 'me gusta' con su tuit a los Goya horas antes de la gala
en directo
Sigue en directo la última hora de la fiesta del cine español, los Premios Goya
VÍDEO
Programa especial en directo desde la alfombra roja de los Goya
Virales
Virales

Santiago Segura lleva más de 3.000 'me gusta' con su tuit a los Goya horas antes de la gala

Tiene tres premios Goya. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Santiago Segura posa en la alfombra roja de la ceremonia de los Goya 2018.Javier Barbancho / Reuters

Santiago Segura es uno de los directores más taquilleros de España. El director de Torrente y de la saga Padre no hay más que uno está a pocas semanas de estrenar Torrente Presidente, su esperada película sobre las aventuras de José Luis Torrente. 

Este sábado 28 de febrero es una fecha especial porque, además de ser el día de Andalucía, es la ceremonia de los Goya, que cumple este año 40 primaveras. Los expertos ponen Los Domingos de Alauda Ruíz de Azúa y Sirat de Oliver Laxe como grandes favoritas de la gran noche del cine español.

En este día tan señalado, Santiago Segura —ganador de tres premios Goya— ha querido mandar un mensaje a todos sus compañeros y compañeras, que a buen seguro estarán ya de los nervios a pocas horas de que empiece la gala. 

"Mis felicitaciones a todos los compañeros y compañeras nominados a los Goya! Mucha suerte para esta noche!!! (Y ahora una pequeña cuña publicitaria). 13 de Marzo estreno mundial en todos los cines! Torrente, presidente!", ha escrito el director de cine.

Un mensaje que en pocas horas ha superado los 3.000 'me gusta' y que tiene ya cientos y cientos de comentarios de todo tipo. Además, Segura ha sido noticia hace poco por su drástica decisión sobre Torrente, Presidente. 

Santiago Segura ha decidido estrenar la película directamente en cines sin carteles, sin trailers y sin pases previos para la prensa. Una decisión que ha tomado para evitar destripes y que los verdaderos fans de la saga vayan a ver la película sin saber antes los cameos y la trama. 

Un mensaje que resuena más si cabe sobre todo después de que hace unos años, cuando ganó numerosos premios La Infiltrada, la productora de la película se la dedicó porque, dijo, gracias a su películas taquilleras se pueden pagar otras cintas que no tienen tanto público pero que son igualmente necesarias. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Virales