Le preguntan a Nieves Álvarez por Pedro Almodóvar y antes tiene que matizar: "Vamos a aclararlo bien"

Nieves Álvarez ha contado en los micrófonos de la cadena SER desde la alfombra roja de la 40 edición de los premios Goya, que se celebran este año en Barcelona, cómo ha sido trabajar con Pedro Almodóvar.

"Nieves Álvarez, nueva chica Almodóvar", le ha espetado Pepa Blanes. "Vamos a aclararlo bien. Soy una afortunada de poder participar en la última película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, que se estrena el día 20, pero tengo un papel muy pequeñito".

Además, ha comentado que ella, que nunca se habría imaginado ser 'chica Almodóvar': "Voy a decir una cosa. El año pasado en los Goya uno de vuestros compañeros me preguntó, si alguien te llamase quién te gustaría... y dije Pedro", ha revelado en plena alfombra.

En tono de broma le han dicho que le proponga, por altura, participar en la próxima película de Oliver Laxe, director de Sirat, y una de las películas favoritas de la noche —además de nominada al Oscar—.

"Por altura creo que tú y yo podemos hacer algo grande", ha dicho en tono jocoso Álvarez. Sobre cómo ha sido trabajar con Pedro Almodóvar ha dicho que ella vio "desde el primer momento" que estaba dentro de ese universo de colores tan peculiar del director manchego.

"Tiene un equipo, de El Deseo, que te hacen sentir en familia desde el minuto uno pero cuando ves esa transformación de algo que es muy Almodóvar, esa gama cromática que siempre utiliza. En el momento en el que me vestía y me hacían el fitting ya te metes en el papel. Estaba muy nerviosa porque no deja de ser Pedro y ya sabes lo exigente que es. Al final los genios son exigentes porque lo tienen muy claro. Para mí fue un aprendizaje y un regalo. De esto que en la vida dices: gracias", ha sentenciado.

Por último ha dicho que puede hacer un check en la vida por haber trabajado junto a Aitana Sánchez Gijón.