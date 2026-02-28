Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Aldo Comas subraya que ve "muchos pins de todo pero de eso no" en Los Goya y Macarena Gómez reacciona rápido

"Nadie habla de ello".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
GETTY
Macarena Gómez y Aldo Comas, en una gala en 2024.Pablo Cuadra

La actriz Macarena Gómez y el actor Aldo Comas se han salido del tono habitual de los Premios Goya cuando les han preguntado por la ola de ataques combinados lanzados a primera hora de esta mañana por Estados Unidos e Israel, que han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán.

"Yo no he oído a nadie hablar de los 50.000 muertos que ha habido en los últimos dos meses en irán. Nadie habla de ello. Veo muchos pins de todo, pero de eso no. No lo sé", ha criticado Comas en declaracones a Europa Press antes de subrayar: "También tenemos que acabar con regímenes teocráticos que aseisnan a sus poblaciones. No sé". 

A su lado, Macarena Gómez ha intervenido: "Bueno, igualmente tampoco creo que una gala de cine sea para...". "Una guerra nunca mola, una guerra nunca mola, pero quiénes somos nosotros. Somos bufones, cantantes, pintores y actores. Que opinen los demás", ha querido zanjar Comas.

Otra polémica en 2024

Ambos actores ya dieron mucho de qué hablar en diciembre de 2024, cuando criticaron a las mujeres que denuncian acoso por redes.

"Que se denuncie, que vayan a la policía y no a Instagram. Que vayan a los juzgados y no a la tele. Que vayan a donde tienen que ir para denunciar algo tan asqueroso como es un acoso, un abuso de poder, una violación... Pero el problema cuando tiramos mucho de Instagram es que estamos simplificando el discurso y estamos creando una especie de caza de brujas que para mucha gente ha sido injusta", aseguraban en unas controvertidas declaraciones.

"Han caído justos por pecadores, todos los tíos cagados", aseguraba Aldo Comas antes de pedir "ir con cuidado porque estamos hablando de un tema mayor". "Que vayan a la Policía Nacional", insistía ante el micrófono de Europa Press.

"Lo que no se puede hacer es difamar a la gente sin haber acusaciones de por medio", zanjaba Macarena Gómez.

