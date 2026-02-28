Irán anuncia el inicio del cierre del estrecho de Ormuz y pone en alerta al comercio mundial de petróleo

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado el comienzo de una operación para cortar el tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas del planeta para el transporte de petróleo y gas. La advertencia llega en plena escalada militar regional y ha activado todas las alarmas en los mercados energéticos y en la navegación internacional.

Fuentes de la Marina iraní han confirmado a la cadena panárabe Al Yazira que el tráfico marítimo está en proceso de suspensión tras la emisión de una señal de radio en frecuencia VHF. Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), la señal —presuntamente emitida por la Guardia Revolucionaria— advertía a los buques del cierre del paso.

La UKMTO ha precisado que estas transmisiones “no son legalmente vinculantes ni constituyen una restricción legal a la navegación según el derecho internacional” salvo que se implementen conforme a los marcos jurídicos aplicables.

Un punto crítico para el petróleo mundial

El Estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Por este corredor marítimo, de apenas unos 33 kilómetros en su punto más estrecho, transita una parte esencial del suministro energético global.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), alrededor de 17 a 20 millones de barriles de petróleo al día —cerca del 20% del consumo mundial— pasan por esta vía. También es clave para el gas natural licuado (GNL), especialmente el procedente de Catar.

Un bloqueo efectivo tendría consecuencias inmediatas:

Aumento del precio del crudo .

. Tensión en los mercados financieros.

en los mercados financieros. Riesgo de interrupciones en el suministro energético en Asia y Europa.

El anuncio llega en un contexto de máxima tensión tras la operación militar de Estados Unidos e Israel contra centros de poder iraníes y el posterior contraataque regional. El estrecho de Ormuz es uno de los principales instrumentos de presión estratégica de Irán frente a Occidente.