Marc Clotet y Natalia Sánchez en los Goya 2026: lo que se niegan a hacer, el look de él y el dato que se le escapó a ella

Atrás quedaron los inicios de su relación en los que querían jugar al despiste. Marc Clotet y Natalia Sánchez están felices y enamorados y no lo ocultan. De este modo, si van juntos a los Premios Goya, que es lo que han hecho en la 40º edición de los galardones, no tienen problema en posar juntos y en hablar también mano a mano.

Se pudo ver ahí que mientras Natalia Sánchez llevó un vestido blanco, Marc Clotet optó por un look muy original marcado por las transparencias. Si bien cada vez los hombres se arriesgan más con su vestimenta en este tipo de actos, lo de las transparencias resulta algo más excepcional. Sin embargo, el hijo del doctor Bonaventura Clotet no ha tenido problema es arriesgar.

Marc Clotet con una camisa transparente en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 Sergio R Moreno

Tras posar en la alfombra roja colocada en en el Auditori - Centre de Convencions Internacional de Barcelona, donde se celebra la gran fiesta del cine español en 2026, la pareja se acercó a los micrófonos de Inés Hernand y Núria Marín, encargadas de retransmitir para RTVE lo que ocurría antes de la ceremonia.

Cierto es que iba de blanco, como suelen ir las novias, pero la protagonista de la serie Sueños de Libertad no tardó en comentar que "de momento boda not found. Vivimos en pecado, pero muy en pecado, además, Hay dos niños de por medio. De momento bastante compromiso son los pequeños, más que una boda".

Marc Clotet y Natalia Sánchez posando juntos en la alfombra roja de los Goya 2026 en Barcelona Sergio R Moreno

Efectivamente ambos no se han casado, aunque Marc Clotet sí pasó por el altar anteriormente con Ana de Armas, un matrimonio que mucha gente parece haber olvidado ya. Y efectivamente los actores tienen dos hijos:

Lia Clotet nacío el 8 de enero de 2019 en Barcelona.

Neo Clotet vino al mundo el 19 de mayo de 2020 también en Barcelona.

Natalia Sánchez va a grabar una serie en catalán

Además, Inés Hernand comentó que Natalia Sánchez, que es madrileña, había aprendido catalán. "Es un idioma intuitivo", comentó ella, que añadió que le había costado muy poco aprenderlo. Clotet señaló que ella tiene oído y que parece nativa. Y tan bien habla catalán que Sánchez ha desvelado que iba a hacer una serie en catalán. Pero todo el mundo tranquilo, que va a seguir en 'Sueños de libertad'.