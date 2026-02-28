Jedet se expresa con toda claridad en Los Goya y carga contra esos "dos gilip..." 

La actriz y cantante Jedet se ha expresado clara como pocas en la alfombra de los Premios Goya al referirse a la situación mundial, con múltiples guerras.

Jedet ha deseado en declaraciones a Europa Press poder "hacer más" desde la gala: "Sí que le estamos dando visibilidad y fue muy importante en su día el 'no a la guerra' y todo y creo que hoy en día, con internet, con los medios, con la prensa, gracias a dios podemos dar visibilidad a todo esto".

"Pero me siento como impotente porque, al final, no podemos hacer nada porque hay dos gilipollas que están haciendo con el mundo lo que quieren, jodiendo a todo el mundo y a gente inocente por sus propio ego y porque no saben hacer bien las cosas", se ha lamentado.

"No lo entiendo. Me da mucha pena"

La actriz ha asegurado que no entiende "cómo tú te levantas y te dedicas a hacer el mal y te quedas tan tranquilo": "No sé, no sé, no lo entiendo. Me da mucha pena".

Todo eso el mismo día en que Media Luna Roja iraní ha constatado que la ola de ataques combinados lanzados a primera hora de esta mañana por Estados Unidos e Israel han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán.

Según ha informado un portavoz a la radiotelevisión estatal iraní IRIB, los ataques han dejado concretamente 201 muertos y 747 heridos.

Más de 100 muertos civiles

Las autoridades iraníes han informado de que más de un centenar de estos fallecidos son civiles y han sido identificados en dos ataques: el primero contra una escuela infantil de Hormozgán, que deja hasta el momento 85 escolares muertas, y el segundo contra un gimnasio en la provincia de Fars, que ha matado a 15 personas.

Media Luna Roja ha estimado que más de 220 de sus equipos están presentes en los lugares de los ataques "y las operaciones de socorro continúan".