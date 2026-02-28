Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Jedet se expresa con toda claridad en Los Goya y carga contra esos "dos gilip..."
Sigue en directo la última hora de la fiesta del cine español, los Premios Goya
Programa especial en directo desde la alfombra roja de los Goya
La actriz y cantante Jedet se ha expresado clara como pocas en la alfombra de los Premios Goya al referirse a la situación mundial, con múltiples guerras.

Jedet ha deseado en declaraciones a Europa Press poder "hacer más" desde la gala: "Sí que le estamos dando visibilidad y fue muy importante en su día el 'no a la guerra' y todo y creo que hoy en día, con internet, con los medios, con la prensa, gracias a dios podemos dar visibilidad a todo esto".

"Pero me siento como impotente porque, al final, no podemos hacer nada porque hay dos gilipollas que están haciendo con el mundo lo que quieren, jodiendo a todo el mundo y a gente inocente por sus propio ego y porque no saben hacer bien las cosas", se ha lamentado.

La actriz ha asegurado que no entiende "cómo tú te levantas y te dedicas a hacer el mal y te quedas tan tranquilo": "No sé, no sé, no lo entiendo. Me da mucha pena". 

Todo eso el mismo día en que Media Luna Roja iraní ha constatado que la ola de ataques combinados lanzados a primera hora de esta mañana por Estados Unidos e Israel han dejado más de 200 muertos y casi 750 heridos en 24 provincias de Irán.

Según ha informado un portavoz a la radiotelevisión estatal iraní IRIB, los ataques han dejado concretamente 201 muertos y 747 heridos.

Más de 100 muertos civiles 

Las autoridades iraníes han informado de que más de un centenar de estos fallecidos son civiles y han sido identificados en dos ataques: el primero contra una escuela infantil de Hormozgán, que deja hasta el momento 85 escolares muertas, y el segundo contra un gimnasio en la provincia de Fars, que ha matado a 15 personas.

Media Luna Roja ha estimado que más de 220 de sus equipos están presentes en los lugares de los ataques "y las operaciones de socorro continúan".

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

