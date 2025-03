Karla Sofía Gascón emite un comunicado: "El dolor ha sido tan abrumador que contemplé lo impensable"

Desde que la revista Variety publicara una serie de tuits que la actriz Karla Sofía Gascón había redactado hace años con tintes racistas, el camino hacia el Oscar de la actriz se ha visto truncado. Para evitar que la polémica salpicara también a la película Emilia Pérez, Gascón prefirió permanecer en un silencio que ha roto ahora.

Lo ha hecho en un comunicado que ha enviado al medio estadounidense The Hollwood Reporter. En él ha reiterado sus disculpas y ha relatado cómo ha vivido los últimos meses. "A veces nos ponemos un escudo para protegernos, para que el mal no llegue a nuestro corazón, a nuestra piel o a nuestra alma", ha comenzado a escribir.

Ha hablado de su "propia armadura" y de cómo esta le "ha salvado la vida un par de veces". "Últimamente, como he sido blanco de palabras hirientes, también he dicho cosas hirientes a lo largo de mi vida que han hecho que otros se sientan ofendidos", ha reconocido. Ha considerado que son "cosas hechas y dichas desde el miedo, desde mi propia ignorancia, desde mi propio dolor, desde fuera de ese escudo frío y perturbador", ha apostillado.

"Sin excusa alguna y sin intención de justificar ninguna de mis acciones pasadas, pido perdón a todos aquellos a quienes he ofendido en cualquier momento de mi vida y a lo largo de mi trayectoria", ha proseguido, antes de reiterar sus disculpas una vez más.

Ha hablado también de cómo ha tratado de visibilizar "a un colectivo históricamente olvidado, que forma parte de mi identidad y de mi propia realidad", dado que es una mujer trans. Y una persona que, según dice en el texto que ha emitido The Hollywood Reporter, no se ata a "ninguna bandera política".

También ha hablado de salud mental. Ha reconocido haber pasado por "momentos oscuros, episodios en los que la desesperación me llevó a lugares inesperados" a lo largo de las distintas etapas de su vida. "En medio de esta inesperada y devastadora tormenta, ha habido momentos en que el dolor ha sido tan abrumador que he contemplado lo impensable", ha esgrimido.

"He albergado pensamientos más oscuros que los que he considerado en algunas de mis luchas anteriores, no menos íntimas y personales", ha proseguido en el texto. Pero ahora "que la tormenta se está calmando un poco, y lo peor ya pasó (o eso espero), empiezo a ver con claridad lo que he aprendido", ha añadido.

Finalmente, ha querido hacer un balance de lo que ha aprendido. "El odio, como el fuego, no se puede apagar con más odio", ha extraído como una de sus conclusiones.

Ha concluido su texto citando a Martin Luther King Jr. y a Albert Camus antes de apuntan que "sólo a través de la comprensión, la compasión, el perdón y la empatía podemos construir un mundo donde la diferencia no sea sinónimo de condena, sino de riqueza". "Un mundo donde podamos aprender y crecer a medida que avanzamos. Un mundo donde todos podamos dejar de lado nuestros escudos y ser nosotros mismos", ha concluido.