Trump dice que España es "una perdedora": la respuesta de Antón Losada es de las que escuecen

Donald Trump lo ha vuelto a hacer. El "no a la guerra" del Gobierno no le ha gustado nada al presidente de Estados Unidos, que ha cargado de nuevo contra España. "Es una perdedora, no juegan en equipo y no vamos a jugar en equipo con ellos", ha afirmado.

Estas declaraciones se producen días después de que Trump dijera que España "no tiene nada que nos interese", amenazando así con cortar los lazos comerciales entre ambos países tras la negativa de Sánchez a que Estados Unidos utilice las bases de Morón y Rota.

El periodista y analista Antón Losada se ha hecho eco de las palabras de Donald Trump esta tarde en Malas lenguas. En el programa de La 1, el gallego ha roto una lanza en favor de Pedro Sánchez, y de paso ha criticado al presidente de Estados Unidos.

"Somos loosers, que diría Isabel Díaz Ayuso. Creo que tiene que ver fundamentalmente con que somos los que llevamos la contraria. Este Gobierno le dice que no, y le dice que no de forma clara y contundente", ha señalado Antón Losada.

"El 'no' lo lleva mal"

El analista gallego, además, se ha referido a Donald Trump como "un hombre que el 'no', en general, lo lleva mal". Asimismo, ha asegurado que escuchar al presidente de Estados Unidos "hablar de jugar en equipo" le resulta "chiripitiflaútico".

Pero Antón Losada ha ido mucho más allá, sacando los trapos sucios del líder estadounidense. "La última vez que yo recuerde jugando en equipo a Donald Trump fue con Epstein, el millonario pederasta que tenía aquella red de trata de menores", ha afirmado.

"Eso no era jugar", ha replicado Jesús Cintora, presentador del programa, al que el analista gallego ha dicho que era "un equipo para explotar", en referencia a los presuntos delitos de explotación sexual de los que está acusado Epstein.