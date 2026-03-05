Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump dice que España es "una perdedora": la respuesta de Antón Losada es de las que escuecen
Virales
Virales

Trump dice que España es "una perdedora": la respuesta de Antón Losada es de las que escuecen

"Somos los que le llevamos la contraria".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Antón Losada se pronuncia sobre las últimas declaraciones de Donald Trump.
Antón Losada se pronuncia sobre las últimas declaraciones de Donald Trump.

Donald Trump lo ha vuelto a hacer. El "no a la guerra" del Gobierno no le ha gustado nada al presidente de Estados Unidos, que ha cargado de nuevo contra España. "Es una perdedora, no juegan en equipo y no vamos a jugar en equipo con ellos", ha afirmado.

Estas declaraciones se producen días después de que Trump dijera que España "no tiene nada que nos interese", amenazando así con cortar los lazos comerciales entre ambos países tras la negativa de Sánchez a que Estados Unidos utilice las bases de Morón y Rota.

El periodista y analista Antón Losada se ha hecho eco de las palabras de Donald Trump esta tarde en Malas lenguas. En el programa de La 1, el gallego ha roto una lanza en favor de Pedro Sánchez, y de paso ha criticado al presidente de Estados Unidos. 

"Somos loosers, que diría Isabel Díaz Ayuso. Creo que tiene que ver fundamentalmente con que somos los que llevamos la contraria. Este Gobierno le dice que no, y le dice que no de forma clara y contundente", ha señalado Antón Losada. 

"El 'no' lo lleva mal"

El analista gallego, además, se ha referido a Donald Trump como "un hombre que el 'no', en general, lo lleva mal". Asimismo, ha asegurado que escuchar al presidente de Estados Unidos "hablar de jugar en equipo" le resulta "chiripitiflaútico".

Pero Antón Losada ha ido mucho más allá, sacando los trapos sucios del líder estadounidense. "La última vez que yo recuerde jugando en equipo a Donald Trump fue con Epstein, el millonario pederasta que tenía aquella red de trata de menores", ha afirmado.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

"Eso no era jugar", ha replicado Jesús Cintora, presentador del programa, al que el analista gallego ha dicho que era "un equipo para explotar", en referencia a los presuntos delitos de explotación sexual de los que está acusado Epstein. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos