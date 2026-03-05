Putin amenaza con cortar el gas a Europa antes de que Europa se lo corte a él: "Se abren otros mercados, quizá sea más ventajoso para nosotros parar ya"

El precio del gas se ha disparado en los últimos días como consecuencia de la ofensiva militar conjunta de EEUU e Israel contra Irán (siendo la república islámica el tercer mayor productor de gas del mundo solo por detrás de EEUU y Rusia).

En concreto, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos (el de referencia en el continente europeo) ha incrementado su coste en un 55% durante la última semana.

Y en ese complicado contexto en cuanto a suministro del gas, a Europa se le podría sumar un nuevo problema. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha amenazado al viejo continente con cortarle el gas.

En una entrevista en la televisión estatal rusa, el mandatario ruso ha recordado que en la Unión Europea "planean introducir en un mes restricciones a la compra de gas ruso, incluido el gas licuado, y luego más restricciones un año después, en 2027, hasta llegar a una prohibición total".

Putin ha puesto sobre la mesa la opción de detener el envío de gas a Europa antes de que Europa deje de comprarlo. "Ahora se están abriendo otros mercados. Y tal vez sea más ventajoso para nosotros suspender inmediatamente los suministros al mercado europeo", ha expresado el presidente de Rusia.

La decisión no está tomada

No obstante, Vladímir Putin ha subrayado que la decisión de cortarle el gas a Europa no está tomada. El mandatario ruso ha encargado tanto al Gobierno como a las empresas del sector gasístico que estudien la medida.

El pasado 26 de enero, los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron (con el voto en contra de Hungría y Eslovaquia y la abstención de Bulgaria) prohibir las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso a principios de 2027. También se decidió reducir de forma progresiva las compras de gas ruso bombeado por gasoducto hasta eliminarlas por completo en el otoño de 2027.