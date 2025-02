Karla Sofía Gascón reitera sus disculpas: "Tengo muchas cosas que aprender, las formas son mi defecto principal"

Este viernes, la actriz española Karla Sofía Gascón cerró su cuenta de la red social X después de que se viralizaran varios mensajes que había publicado años antes con tono racista. Muchos de ellos los publicó en la jornada del jueves la revista Variety. Y este sábado, tras emitir un comunicado, ha reiterado sus disculpas.

En esta ocasión, lo ha hecho a través de su perfil de Instagram. En un mensaje, que acompaña a una fotografía que incluye una nota en la que hace referencia al cambio que protagoniza su personaje Emilia Pérez, ha pedido disculpas. Se ha dirigido "a todos aquellos que se hayan sentido mal" por la manera en la que se ha expresado en "cualquier" etapa de su vida.

"Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal", ha señalado Gascón en el mismo texto. Y ha añadido: "La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro".

"¿Es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de inglés tenemos que dar árabe… y un cordero", decía uno de los mensajes que difundió la revista Variety.

Y este no es el único texto que compartía este jueves la publicación. También recogió otro en el que se refería al movimiento Black Lives Matter, que cobró forma tras el asesinato del estadounidense George Floyd por la policía hace ya cinco años.

"Creo que a muy pocos les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para poner de manifiesto que hay quienes todavía consideran a los negros monos sin derechos y quienes consideran que la policía es asesina. Todos errados", dijo la actriz en otro de sus tuits.

Ahora, en el mensaje que ha compartido en Instagram, Gascón ha hablado del cambio que ha vivido en los últimos meses, en los que ha "pasado de vivir una vida normal a una vida en lo más alto de mi profesión en tan solo seis meses". "Ahora mi responsabilidad es muy grande porque mi voz no solo me pertenece a mí sino a muchas personas que se sienten representadas y esperanzadas conmigo", ha reconocido la candidata al Oscar.

En este sentido, la actriz ha continuado su texto en la misma línea que el comunicado que emitió el viernes, en el que denunciaba una "campaña de odio". "Reconozco, entre lagrimas, que ellos ya ganaron, han conseguido su objetivo, manchar, con mentiras o cosas sacadas de contexto mi existencia", ha escrito este sábado.

Ha defendido que "cualquiera" que la conozca sabe que no se trata de una persona racista "ni ninguna de las cosas por las que me han juzgado y condenado sin juicio y sin opción a explicar su verdadera intención". "Siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, de paz y de amor. Jamás apoyaré las guerras, el extremismo religioso o la opresión de las razas y los pueblos", ha apostillado.

Sobre Selena Gómez y Zoe Saldaña

Entre los múltiples mensajes que se han viralizado de Gascón, hay algunos que hacen referencia a sus compañeras de reparto. Por ahora, la única que ha reaccionado a ellos ha sido la también nominada al Oscar Zoe Saldaña. "Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste", ha dicho, en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Y Saldaña no ha sido la única en hablar al respecto, también lo ha hecho la propia Karla en el mensaje que ha compartido en la mañana de este sábado. "Han creado post como si fuera yo insultando hasta a mis compañeras, cosas que escribí para glorificar como si fueran críticas, chistes como si fueran realidad, palabras que sin el trasfondo solo parecen odio", ha indicado, antes de insistir en que ha sido "con tal de que no gane nada y me hunda".

El texto lo culmina unas declaraciones en las que Gascón hace alusión a su madre, a la que le dirige las últimas palabras del mismo. "Mamá, la vida me ha puesto aquí para mandar un mensaje de esperanza y amor en este mundo, y lo voy a cumplir", ha citado.