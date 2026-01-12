Le dicen a un concursante de 'Atrápame si puedes' que envíe su saludo y su respuesta es para darle un programa aparte

Si alguien se ha llevado los focos en las redes sociales ha sido Julio, un hombre que ha participado en el programa de televisión de Castilla-La Mancha Media, Atrápame si puedes, presentado por Frank Blanco, quien le ha preguntado a quién quiere mandarle un saludo, como hacen todos al inicio.

Su respuesta ha sido lo nunca visto: tanto por lo que dice y por cómo lo dice ha arrasado en redes sociales, acumulando más de 170.000 visitas y más de 10.000 'me gusta' (y subiendo) tan solo en TikTok.

"Julio, ¿tus saludos para quién son?", le ha preguntado Blanco. Y sin tapujos y con toda la sinceridad del mundo, ha contestado que para "absolutamente para nadie, no voy a saludar a nadie, yo he salido de casa a comprar tabaco y llevo cuatro días que no he vuelto y no saben ni dónde estoy".

Los saludos de Julio arrasan

Al final sí que ha mandado un saludo, pero uno "genérico" a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha que estén "en la diáspora, que no estén aquí, en nuestra tierra, por trabajo, por estudios, por Erasmus, o porque estén en búsqueda y captura".

"Por lo que sea, que no quieran venir o que no puedan venir y que nos siguen, les mandamos este saludo a ellos también", ha añadido. Frank Blanco, atónito, no ha podido reaccionar de otra manera que no sea expresando que le ha encantado el saludo: "Muy original, muy original".

Una ola de reacciones

En el vídeo publicado por Castilla-La Mancha Media han surgido todo tipo de comentarios con diferentes reacciones.