El chef Sergio Fernández confiesa qué es lo peor de un restaurante con estrella Michelin: "No ganas pasta, y los negocios están para eso"

El reconocido chef español, Sergio Fernández, rostro habitual de Canal Cocina y socio del asador La Leña de Cobo, en Fuenlabrada (Madrid), ha respondido a la pregunta sobre las ventajas y desventajas que tiene un restaurante obsequiado con la estrella Michelin.

Para él, el principal 'pro' es que, claramente, "te da mucha repercusión y tienes visibilidad", pero puede que incluso la 'contra' sea más grande: "No ganas pasta, ganas poquita pasta, y los negocios, no os olvidéis, están hechos para ganar dinero".

"Luego, si ya quieres hacer algo hobby, lo haces aparte, pero un negocio está hecho para ganar dinero, pero no por ti, sino porque, por ejemplo, yo tengo 35 salarios, no puedo jugar con ello", ha añadido el chef en una entrevista con Destapa la tapa, recalcando la importancia de tener el dinero para pagar a sus trabajadores.

El "lío" de los inventos

Sobre hacer "inventos" en los menús para intentar buscar la estrella, a pesar de que durante el proceso se pierda dinero y, por ende, te la juegues con no poder pagar los salarios, responde que claramente es "un lío".

"Hay gente que te dirá: tío, no hagas inventos", ha añadido. Además, ha aclarado qué tipo de comida cocinan en La Leña de Cobo: "Somos un reducto, como en Astérix y Obélix, estamos en el Cobo Calleja, el polígono más grande Europa. Todo es chino, menos nosotros, que somos un restaurante español".

Sobre los chinos y la comida española

El chef asegura que a los chinos les encanta la comida española y prueba de ello es la cantidad de veces que han pasado por su restaurante. "Les flipa, saben de mariscos... Y un detalle: si ellos no ven el jamón recién cortado, no se lo comen, aunque lo hayas cortado hace tres minutos, lo quieren recién cortado y delante de ellos", ha asegurado

Los restaurantes con tres estrellas Michelin en España

En España hay hasta 16 restaurantes con tres estrellas Michelin, con Barcelona como máximo representante:

Casa Marcial, en Arriondas (Asturias)

ABaC, en Barcelona

Cocina Hermanos Torres, en Barcelona

Disfrutar, en Barcelona

Lasarte, en Barcelona

Atrio, en Cáceres

Noor, en Córdoba

Quique Dacosta, en Dénia

Akelare, en Donostia / San Sebastian

Arzak, en Donostia / San Sebastián

Aponiente, en El Puerto de Santa María