Chris Pratt, en 'El Hormiguero', sobre cómo va a afectar la IA al mundo: "Sí que es preocupante"

El popular actor estadounidense Chris Pratt, conocido por su icónico papel de Star Lord en la franquicia de Guardianes de la Galaxia, de Marvel Studios, ha sido el primer invitado de la semana en El Hormiguero, al que ha ido a presentar su próxima película, Sin piedad.

Pablo Motos, el presentador, le ha preguntado sobre cómo cree que la Inteligencia Artificial va a afectar al mundo, en un contexto en el que el sistema para juzgar a un acusado en su película es a través de una IA.

Lo primero que ha hecho es ser irónico: "¡Me encanta, no me da nada de miedo!". Pero luego ha ido en serio y ha expresado la preocupación de lo que está pasando actualmente: "La verdad es que sí que es preocupante porque vivimos en un mundo en el que ya estamos interactuando con la IA, aunque no nos demos cuenta".

El mundo evoluciona muy "rápido"

De hecho, Pratt ha revelado que la película está ambientada en 2029, al que solo faltan tres años por llegar. "Aunque el mundo está evolucionando superrápido, esta tecnología lo está haciendo aún más rápidamente, con lo que es perfectamente posible que vivamos un mundo así algún día", ha defendido.

"Es alarmante, pero también es muy divertido... ¿Verdad? ChatGPT, cómo mola...", ha vuelto a pronunciar tirando de un sarcasmo muy típico de él.

La IA en la justicia... ¿Será posible?

Motos, al hilo de la película, ha dejado caer que tampoco es "muy loco" pensar que sí que pueda ocurrir algún día que la IA llegue a la justicia, es decir, "porque en el fondo las pruebas son datos y la IA maneja los datos mejor los humanos".

Pratt, en este caso, ha expresado que sí, que tiene razón, "y es verdad que el derecho está basado también en la jurisprudencia y cada caso que ha visto previamente un tribunal".

"Y las pruebas, efectivamente, son datos, y muchas veces la justicia se retrasa por el error humano, por eso se retrasan años y años los juicios, y no se hace justicia, a lo mejor, a los parientes de la persona que ha muerto o resultado herida, o que ha sido víctima de un delito", ha defendido.

Aun así, ha recalcado que hay que entender "muy bien los límites y los controles que habría que establecer para que no estemos entregándole el poder, o las llaves, a una máquina, porque es un arma que se puede usar si cae en manos equivocadas de forma muy peligrosa".